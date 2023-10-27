Mersin İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Fazilet Durmuş, görevi Adem Koca’dan devraldı.

Fazilet Durmuş, bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Adem Koca’ya teşekkür etti.

Koca ise "Bugüne kadar omuz omuza çalıştığımız, Mersinimizi birlik ve dayanışma içinde daha da yükselttiğimiz ilimizin değerli protokolüne, paydaşlarımıza, meslektaşlarıma, tüm personelimize, en kalbi duygularımla teşekkür ediyor, çok kıymetli evlatlarıma her daim başarılar, Fazilet Durmuş’a yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

Koca ve Durmuş, müdürlüğe bağlı tüm birimleri ziyaret ettiler. Koca, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve personeliyle vedalaşırken, Durmuş’da tüm birimlerle tanışarak selamlaştı.

Devir teslim töreninin ardından Durmuş, birim amirleri ile toplantı gerçekleştirirken, ardından Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan’ı makamında ziyaret etti.