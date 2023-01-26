Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2021-2027 Erasmus+ Programı çerçevesinde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ’Okul Eğitimi ve Mesleki Eğitim’ alanlarında akredite kurum olmaya hak kazandı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2021-2027 Erasmus+ Programı çerçevesinde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ’Okul Eğitimi ve Mesleki Eğitim’ alanlarında akredite kurum olmaya hak kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, akreditasyonun genel hedefinin, bireylere öğrenme fırsatları sağlamak, okulların ve okul eğitimindeki diğer kuruluşların, mesleki eğitim ve öğretimde mesleki eğitim ve öğretim sağlayıcılarının uluslararasılaşmasını ve kurumsal gelişimini desteklemek olduğunu söyledi.

2021 okul eğitimi akreditasyonuna, Mersin’den 37 kurumun konsorsiyum ortağı olmaya hak kazandığını kaydeden Koca, " Dijital yeterlilikler, çevre eğitimi, akran zorbalığı, özel eğitim, STEM yaklaşımları, yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi, eğitimde yenilikçi yaklaşımlar ve materyal geliştirme alanlarda mesleki becerilerini Avrupa standartlarında uygulamalarla güncellemek isteyen 89 öğretmen ve farklı kültürden akranlarıyla eğitimsel çalışmalarda bulunmak isteyen 57 öğrenci Çekya, Avusturya, Hollanda, Yunanistan, Romanya ve İspanya’ya yol almışlardır" dedi.

2021 mesleki eğitim akreditasyonunda ise Mersin’den 6 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin konsorsiyum ortağı olmaya hak kazandığını belirten Koca, "Yenilenebilir enerji, bilişim teknolojileri, motorlu araç teknolojisi, elektrik, makine ve tasarım teknolojileri alanlarında 32 öğrenci 21 gün süreyle staj faaliyetlerini başarıyla tamamlayarak yeni ufuklara yelken açtılar. Mesleki eğitim akreditasyonu çerçevesinde 24 öğretmen, mesleği ile ilgili uygulamaları yerinde inceleme şansı buldu. Bu serüvende Almanya, Belçika, İspanya, Hollanda, Romanya ve Çekya öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin yan ısıra Avrupa bilinci ve uluslararasılaşmasında ufuklarının aydınlatan ülkelerdi" diye konuştu.

"Akredite olan 59 il milli eğitim müdürlüğünden biriyiz"

Okul eğitimi alanında Erasmus akreditasyonunun, Mersin’de sınır ötesi değişim ve iş birliğine açılmak isteyen kurum ve kuruluşlar için bir araç olduğunu dile getiren Koca, "Beş yıllık planlama sürecinde Mersin’de okul eğitimi alanında tüm kademelerde, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin aktörü olacak öğrenciler yetiştirmek için eğitim alanındaki yenilikçi yaklaşımların kazanımı, 21. yüzyıl anlayışına uygun etkili okulların arttırılması, imkanı kısıtlı ve yabancı uyruklu öğrencilerin toplumla bütünleşmeleri, uluslararası iş birliği ile özel eğitimde uygulanan yöntem ve metotların okullarımıza uyarlamayı hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı.

Mesleki eğitim alanında Erasmus akreditasyonu ile Mersin Milli Eğitim Müdürlüğünün, akredite olan 59 il milli eğitim müdürlüğünden biri olduğunu vurgulayan Koca, şöyle devam etti; "Mesleki eğitime verdiği önemi ’meslek lisesi memleketin efesi’ deyimiyle başlattığı çalışmalarla ortaya koyan müdürlüğümüz, uluslararasılaşma stratejik hedefine Erasmus akreditasyonu ile yol alırken, Avrupa’da da adından söz ettirmektedir. Beş yıllık planlama sürecinde Mersin’de mesleki eğitim alanında ’Endüstri 4.0’ teknolojik yeniliklerin okullarımızın eğitim-öğretim uygulamalarına entegre edilmesi, öğrenci ve öğretmenlerimizin mesleki yabancı dil bilgi ve becerilerinin artırılmasıyla teknolojik yeniliklerin okullarımıza uyarlanması ve özümsenmesi, mesleki ve teknik alanlarda eğitim gören mezun öğrencilerimizin istihdam edilebilirliklerinin ve sürekliliğin artırılması, mesleki ve teknik alanlarda eğitim veren öğretmenlerimizin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini hedeflemekteyiz."