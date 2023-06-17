İl Milli Eğitim Müdürü Koca, yaz tatiline adım atan öğretmen ve öğrenciler ile veliler için 2022-2023 ders yılı sonu mesajı yayımladı. 2022-2023 ders yılının sonuna geldiklerini kaydeden Koca, "İlimiz genelinde 30 bin 317 öğretmenimiz, bin 393 okulumuzda, 424 bin 759 öğrencimize karnelerini verdik. 1. sınıfı bitiren 37 bin 640 evladımız bu sene ilk kez karne alma heyecanını yaşadı. İlimizde misafir ettiğimiz 17 bin 952 depremzede öğrencimiz karnelerini alma mutluluğunu yaşadı. Tüm öğrencilerimi tebrik ediyor, bir ömür başarılar diliyorum. Bu eğitim öğretim yılında maalesef milletçe yaşadığımız yüzyılın afeti nedeniyle zor günler geçirmiş olsak da devletimiz ve milletimiz hep birlikte, omuz omuza mücadele ederek bu engelleri aştık. Bir kez daha eğitim camiası olarak büyük bir aile olmanın gururunu yaşadık. Süreçte gönüllü olarak sahada görev alan tüm meslektaşlarıma, tüm velilerimize ve tüm öğrencilerime en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Eğitim öğretim sürecini yürütmenin ne kadar meşakkatli olduğunu bildiğini vurgulayan Koca, "Değerli meslektaşlarım, sizler tüm çalışma azminizle uzun ve zorlu bir ders yılını başarıyla yürüttünüz. Sizlere özverili çalışmalarınız için yürekten teşekkür ediyor, yeni eğitim öğretim yılında esenlikle buluşmak temennisiyle, değerli ailelerinizle sağlıklı, mutlu bir tatil diliyorum. Velilerimiz Türkiye yüzyılına emin adımlarla ilerlerken Cumhuriyeti yükseltecek nesilleri yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizlerin desteği olmasa biz eksik kalırız. Emekleriniz için sizlere çok teşekkür ediyor, yeni dönemde sağlıkla buluşmak temennisiyle çocuklarınızla esenlik dolu bir tatil diliyorum" ifadelerini kullandı.

Uzun bir yaz tatilinin başladığının altını çizen Koca, "Sevgili evlatlarım, tatilinizi en verimli şekilde geçirmek, sizlerin daha başarılı, daha sağlıklı ve daha mutlu bir geleceğe adım atmanız açısından çok önemli. Lütfen tatilinizi hem dinlenerek hem de bol bol kitap okuyarak, spor yaparak, gezip görerek geçirmeye çalışın. Sizlere ailenizle, sevdiklerinizle geçireceğiniz sağlıklı, neşe dolu bir tatil temenni ediyor, hepinizin gözlerinden öpüyorum" şeklinde konuştu.