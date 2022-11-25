Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK/KCK terör örgütü üyesi (10) şahsa yönelik operasyon düzenledi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; terör örgütünün 27 Kasım sözde kuruluş yıldönümü ve Pençe Kılıç harekâtını bahane ederek terör örgütü adına eylem ve etkinlik arayışında olan (10) şüpheliyi tespit etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen terör örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla Tarsus, Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen operasyonda ise (10) şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Yakalanan şüpheli şahıslar işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.