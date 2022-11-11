Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, 3 Çevre Yolu ile İsmet İnönü Bulvarı kesişiminde kanalize kavşak yapım çalışmasını başlatıyor.

Kavşak, 12 Kasım 2022 tarihinden itibaren, çalışmalar nedeniyle trafiğe geçici süreliğine kapatılacak. Söz konusu kavşak üzerindeki yolları kullanan sürücüler, geçici bir süre alternatif güzergahları kullanacak.

Yapılacak çalışmayla ilgili bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Şantiye Şefi ve İnşaat Mühendisi Selçuk Alakar, “3. Çevre Yolu üzerinde ilkini geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiğimiz kanalize kavşak projesinin ikincisine başlıyoruz. 13 Cadde ile İsmet İnönü Bulvarı kesişiminde yapacağımız ikinci kanalize kavşak projesi çalışması, okulların 1 haftalık ara tatile gireceği 12 Kasım Cumartesi günü başlayacak ve sonrasında ulaşıma açılacaktır. Uyguladığımız kanalize kavşak projesi sayesinde araçların, bisikletlilerin ve yayaların, bir arada daha güvenli bir şekilde ulaşımı sağlanmış ve trafik daha rahatlamış olacak” dedi.

Alternatif güzergahlar şöyle; Doğu’dan gelip batı istikametini kullanan araçlar, 2809 Sokak’tan kuzeye doğru ilerleyip sola dönerek 2818 Sokak’a dönüş sağladıktan sonra istedikleri noktaya ulaşabilir. Batı’dan gelip doğu istikametini kullanan araçlar 18 Cadde’yi kullanarak sola dönüş yaptıktan sonra 11 Cadde’ye ulaşıp istediği noktaya varabilir.

Kuzey’den gelip güney istikametini kullanan araçlar, 2743 Sokak’tan istediği güzergaha katılım sağlayabilir. Güney’den gelip kuzey istikametini kullanan araçlar sağa dönerek 2457 Sokak’a, oradan da sola dönerek 2471 Sokak’a ulaşarak istedikleri noktaya gidebilir.