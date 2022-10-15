TFF 3. Lig 1. Grup 7. hafta maçında Yeni Mersin İdman Yurdu , deplasmanda ES Elazığspor, u 2-1 mağlup etti. Stat: Doğukent Hıdır Bilek Hakemler: Burak Demirkıran xx, Hacı Mehmet Ekmekyermez xx, Sinan Ekmekyermez xx, Entegre Solar Elazığspor: Yiğit Kafkasyalı xx, Recep Yurdakul x (Hasan dk. 73 x), Mesut Saray x (Feyzullah dk. 73 xxx), Salih Polatdemir xx, Zeki Korkmaz x (Fırat dk. 59 x), Yağızcan Erdem xx (Cihan dk. 73), Ömer Faruk Sezgin xx, Yüksel Kayaalp x (Ahmet Ormanoğlu dk. 73 x), Emre Akgün xx, İzzet Topatar xx, Muhammet Ensar Çavuşoğlu xx Yeni Mersin İdman Yurdu: Sertaç Güzel xx, Taygun Vurgun xx, Christofer Gürkan xxx (Muğdat dk. 83 ?), Metin Yüksel xx (Ömer dk. 83 ?), Abuzer Gaffar Toplu xx (Erdem Onur dk. 76 x), Özkan Zileli xx, Aziz Aksoy xxx, İbrahim Konuksever xx, Umut Aydın xx, Yusuf Yıldırım xx (Ferhan dk. 68 x) Goller: Feyzullah Şahin (dk. 88) (Elazığspor), Aziz (dk. 19), Christofer (dk. 59) (Yeni Mersin İdman Yurdu) Sarı kartlar: Yüksel, Yağızcan (ES Elazığspor), Ferhan (Yeni Mersin İdman Yurdu)

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