TFF 3. Lig 1. Grupta Şampiyonluk mücadelesi veren Yeni Mersin İdman Yurdu , Ligin 30. haftasında Mersin Şehir Stadında karşılaştığı en yakın takipçilerinden biri olan Karbek Karaköprü Belediyespor'u 3 - 1 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
Mersin Şehir Stadında oynanan karşılaşmaya ; Sertaç Güzel , Yusuf Yıldırım , Ömer Alper Tatlısu , İbrahim Konuksever , Aziz Aksoy , Taygun Vurgun , Ömer Önder , Chris David , Erdem Onur Beytaş Kağan Miray Bağış ve Tunç Murat Behram 11'i ile başlayan İdman Yurdu , tutuk ve etkisiz bir futbol sergilediği İlk Yarıda Halil Yılmaz'ın 45+2.dakikada attığı gol ile 1 -0 geriye düştü ve soyunma odasına mağlup olarak gitti.
Karşılaşmanın 2. Yarısına hızlı başlayan İdman Yurdu , güzel futbolunu Ömer Önder ( Dk.55) , Tunç Murat Behram (Dakika 67) ve Furkan Güneş(Dakika 90+2) ile bulduğu 3 gol ile süsleyerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyete imza attı.
Ligin bitimine 4 hafta kala 2. sırada yer alan Kütahya Belediyespor ile arasındak 5 puanlık farkı koruyan İdman Yurdu 30.haftayı 61 puanla tamamlayarak liderliğini sürdürdü.
Mersinlilerin yoğun ilgi gösterdiği maç sonu futbolcular ve taraftarlar bütünleşerek bir birinden güzel enstantaneler sergileyerek şampiyonluk şarkıları söylediler.
Mersin İdman Yurdu Şampi.... 3 - 1
TFF 3. Lig 1. Grupta Şampiyonluk mücadelesi veren Yeni Mersin İdman Yurdu , Ligin 30. haftasında Mersin Şehir Stadında karşılaştığı en yakın takipçilerinden biri olan Karbek Karaköprü Belediyespor'u 3 - 1 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
TFF 3. Lig 1. Grupta Şampiyonluk mücadelesi veren Yeni Mersin İdman Yurdu , Ligin 30. haftasında Mersin Şehir Stadında karşılaştığı en yakın takipçilerinden biri olan Karbek Karaköprü Belediyespor'u 3 - 1 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.