TFF 3. Lig 1. Grupta Şampiyonluk mücadelesi veren Yeni Mersin İdman Yurdu , Ligin 30. haftasında Mersin Şehir Stadında karşılaştığı en yakın takipçilerinden biri olan Karbek Karaköprü Belediyespor'u 3 - 1 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Mersin Şehir Stadında oynanan karşılaşmaya ; Sertaç Güzel , Yusuf Yıldırım , Ömer Alper Tatlısu , İbrahim Konuksever , Aziz Aksoy , Taygun Vurgun , Ömer Önder , Chris David , Erdem Onur Beytaş Kağan Miray Bağış ve Tunç Murat Behram 11'i ile başlayan İdman Yurdu , tutuk ve etkisiz bir futbol sergilediği İlk Yarıda Halil Yılmaz'ın 45+2.dakikada attığı gol ile 1 -0 geriye düştü ve soyunma odasına mağlup olarak gitti.

Karşılaşmanın 2. Yarısına hızlı başlayan İdman Yurdu , güzel futbolunu Ömer Önder ( Dk.55) , Tunç Murat Behram (Dakika 67) ve Furkan Güneş(Dakika 90+2) ile bulduğu 3 gol ile süsleyerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyete imza attı.

Ligin bitimine 4 hafta kala 2. sırada yer alan Kütahya Belediyespor ile arasındak 5 puanlık farkı koruyan İdman Yurdu 30.haftayı 61 puanla tamamlayarak liderliğini sürdürdü.

Mersinlilerin yoğun ilgi gösterdiği maç sonu futbolcular ve taraftarlar bütünleşerek bir birinden güzel enstantaneler sergileyerek şampiyonluk şarkıları söylediler.

