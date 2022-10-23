TFF 3.Lig 1. Grupta Mersin'i temsil eden Y.Mersin İdman Yurdu , Nevşehir Belediyespo'u 2- 0 yenerek 8 haftada 7. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

TFF 3.Lig 1. Grup'ta mücadele eden Yeni Mersin idman Yurdu , Mersin Stadyumu'nda oynanan maçta Nevşehir Belediyespor'u 2 - 0 ile geçti.

Karşılaşmaya Sertaç Güzel , Özkan Zileli , Alper Tatlısu , Aziz Aksoy , Aslan Gök , Taygun Vurgun , Metin Yüksel , Chris David , Umut Aydın,Yusuf Yıldırım ve Abuzer G. Toplu 11'i ile başlayan Ersin Aka'nın öğrencileri karşılaşmanın 11. dakikasında Metin Yüksel ile 1 - 0 öne geçti.İlk Yarının uzatma dakikalarında Cdris David oyundan çıktı , yerine Erdem Onur Beytaş girdi.

İlk Yarı bu sonuçla tamamlandı.

Karşılaşmanın 56. Dakikasında Abuzer G. Toplu yerini Ferhan Evren’e bıraktı. 78. dakikada ilk golü atan Metin Yüksel , Umut Aydın ve Aziz Aksoy çıktı , Ömer Önder , Miraç Can Doksanoğlu ve Muğdat Çelik oyuna girdi.

Karşılaşmanın 2. Yarısında da etkili oyununu sürdüren İdman Yurdu 88.dakikada Yusuf Yıldırım’ın ayağından bir gol daha bularak skoru 2 – 0 yaptı.

8 dakikalık uzatmalarda başka gol olmayınca Yeni Mersin idman Yurdu , Nevşehir Belediyespor'u 2 – 0 mağlup ederek puanını 21 yaparak 8. Haftada da liderliğini sürdürdü.