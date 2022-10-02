TFF3.Lig 1.Grupta Şampiyonluk Mücadelesi veren Mersin İdman Yurdu , deplasmanda Edirnespor'u 1 - 0 mağlup etti.

Mersin'i TFF 3.Lig 1. Grupta temsil eden Mersin İdman Yurdu Edirnespor'u 61.dakikada Volkan'ın attığı gol ile 1 - 0 mağlup ederek puanını 12'ye çıkardı ve 5.haftada Liderliğe yükseldi.

Edirne'de oynanan karşılaşmaya Sertaç Güzel , Özkan Zileli , Alper Tatlısu , Aziz Aksoy , Aslan Gök , Taygun Vurgun , Ferhan Evren , Chris David , Volkan Okumak ,Yusuf Yıldırım ve Abuzer G Toplu 11'i ile başlayan Ersin Aka'nın talebeleri , Edirnespor karşısında etkili bir futbol oynadı.İlk yarısı 0 - 0 biten karşılaşmada , Mersin idman Yurdu 61.dakikada Volkan Okumak'ın attığı gol ile karşılaşmayı 1 - 0 kazanarak puanını 12 yaptı ve Edirne'den Lider döndü.