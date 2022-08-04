TFF 3.Lig 1.Grupta Mersin'i temsil eden İçel İdman Yurdu'nda beklenen değişiklik gerçekleşti.

İçel İdman Yurdu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Halim Yiğit sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada , Federasyona yaptıkları başvurunun kabul edildiğini ve İçel İdman Yurdu Kulübünün isminin Mersin İdman Yurdu A.Ş olarak değiştiğini açıkladı.

Basın Sözcüsü Yiğit sosyal medya paylaşımında , ''

GÖZÜN AYDIN MERSİN .

MİY AŞ KABUL EDİLDİ TÜM MERSİNE HAYIRLI OLSUN. DARISI ŞAMPİYONLUĞA İŞALLAH. EMEĞİ GEÇEN HERKESİ KUTLARIZ '' dedi.