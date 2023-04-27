6 Şubat depreminde yıkılan Hatay Gastronomi Evi de Mersin Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı’na taşındı. İçerisinde gastronomi ve yöresel ürünlere dair müze, atölyeler ve stantların bulunduğu Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı hakkında açıklama yapan Başkan Seçer, ‘Mutfağımızı Paylaşıyoruz’ projesi ile konak içerisinde Hatay’ın dünyaca ünlü yöresel lezzetlerinin de gelen misafirlerin beğenisine sunulduğunu söyledi.

Yapılacak olan Hatay yemeklerinin malzemesinin de Hatay’ın yerel üreticisinin elde ettiği ürünlerden getirileceğini söyleyen Başkan Seçer “Hataylı, orada depremi yaşamış kardeşlerimiz, Mersin Büyükşehir Belediyemizin bu mekanında Hatay Büyükşehir Belediyemizin Gastronomi Konağı’ndaki çalışmalarını oradan alıp geçici bir süreliğine de buraya taşımış olacaklar” dedi.

Hataylıların memleketlerini çok sevdiğini bildiklerini ifade eden Başkan Vahap Seçer “Biliyoruz ki Hatay’a çok bağlılar, Hatay’a sahip çıkmak, tekrar geri dönüp Hatay’ı yeniden inşa etmek istiyorlar. Bu süre içerisinde Hatay mutfağının yaşaması, sürdürülebilirliği adına böyle bir çalışmayı Hataylı kardeşlerimizle Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı’mızda gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Sözlerine “İnşallah çok yakın zamanda Hatay’ı hep beraber tekrar inşa edeceğiz” diyerek devam eden Başkan Seçer şunları kaydetti: “Orada artık yaşam tekrar vücut bulacak, Hataylı kardeşlerimiz orada mutlu günlerine tekrar ulaşacaklar ve biz de bugünleri üzülerek anacağız. Ama bu kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi her zaman mutlulukla anacağız. Bütün Mersinlileri Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı’mıza bekliyorum.”

Hatay’da da büyük yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’ı yeniden ayağa kaldırma çalışmaları içerisinde olduklarını söyleyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise “Hatay’ın yaşaması lazım. Hatay’ın kendine ait güzelliklerinin dünyaya tanıtılması lazım. Özellikle Büyükşehir Belediyelerimiz İstanbul başta olmak üzere Adana, Mersin, Ankara, İzmir, Tekirdağ bütün belediyelerimiz bize çok destek verdi. Tabi ki Mersin, Adana çok daha özel. Çünkü biz kadim komşuyuz. Bizim birbirimize özel destek vermemize gerek yok. Biz her zaman için yan yana ve omuz omuza olmak zorundayız. Bu deprem sürecinde biz hem Mersin’den hem Adana’dan çok destek gördük. Zaten ihtiyacımız olmasa da biz hep birbirimize destek veriyorduk” ifadelerini kullandı.

Mersin Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı’nın, iki kentin lezzetlerini tanıtması açısından önemli olduğuna değinen Savaş, “Hataylı hemşerilerimizden en az 200 bin kişi şu anda Mersin’de. Mersin Büyükşehrimizin, ilçelerimizin misafiri. Onlar da gelip burada hem Hatay’ın hem Mersin’in yemeklerini yiyecekler. Ama şu var ki Hatay’ı hayata bağlamamız, tekrardan dünyayla entegre hale getirmemiz lazım. Hatay’ın bütün insanlarının moral motivasyona ihtiyacı var. Burası müthiş olmuş, herkese tavsiye ederim. Biz çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Hem Hatay hem Mersin kazansın istiyoruz. Özellikle hem Meral Hanım’a hem Nazan Hanım’a hem görünmez kahramanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı’nın açılışının aslında depremden önce planlandığını belirten Meral Seçer, “Maalesef acı olaydan sonra açılışını bekletmek durumunda kaldık. Daha sonra UNESCO Hatay Gastronomi Evi ile kardeşliğimizi pekiştirecek bir proje geliştirdik. UNESCO Hatay Gastronomi Evi, Hatay’ın uluslararası tanıtılmasında Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Nazan Hanım’ın katkılarıyla çok güzel yerlere gelmişti. Bu üzücü olaydan sonra, tabi ki onlar da faaliyetlerini durdurdu. Bu süreç içerisinde biz hem Hataylılara manevi olarak biraz destek olmak hem de Hatay kültürünün ve tarihinin yaşamasına, tanıtılmasına katkı sunmak amacıyla mutfaklarımızı buluşturduk” dedi.

Hatay Gastronomi Evi ile Mersin Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı mutfaklarını kardeş mutfak olarak buluşturduklarını vurgulayan Meral Seçer, “Hem Hatay’dan hem de Mersin’den menüler olacak ve bu menüler düzenli olarak değişecek. UNESCO Hatay Gastronomi Evi'nin aşçıları ve çalışanları da tamamen burada olacaklar. Mersin Büyükşehir’in bu projesi gerçekten çok kıymetli. İnsanlarımızın burada tekrar hayata tutunması ve yeni bir başlangıç yapmaları için çok iyi bir fırsat oldu. Karşılıklı olarak çok mutluyuz. Herkesin Hatay-Mersin Gastronomi Evi’ni ziyaret etmelerini, bu kültüre ve insanlara destek vermelerini istiyorum. Hataylıların da en kısa sürede kendi hayallerini kurdukları Hatay’da yaşamak üzere güçlü çıkmalarını diliyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer’den proje önerisinin gelmesinin ardından hemen çalışmalara başladıklarını ifade eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın eşi Nazan Savaş ise “Biz bu projeye çok sevinerek ‘tamam’ dedik ve hızlıca girişime başladılar. Bugün de start aldı. Tabi proje ‘Hatay’da Gastronomi Evi hayata geçene kadar devam edecek’ diye konuşuldu ama belli olmaz. Çünkü burada depremden etkilenerek Hatay’dan gelen çok fazla vatandaş var. Devam etmesini dilerlerse bir müddet daha böyle gider” dedi.

Mersin Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı’nı çok beğendiğini de söyleyen Nazan Savaş, “Çok güzel bir mekan; ferah, dış dünya ile bağlantınızı kesiyor. Deprem bölgesinden geldiğimizden dolayı bizim için güzel bir motivasyon oldu. Çok güzeldi, umarım böyle devam eder. Bizim Hatay’daki gastronomi evimiz gerçekten alana bir lokomotif olmuştu. Sadece gastronomi alanı için değil, bu sektörle bağlantılı olan turizmi de canlandırmıştı. Ben buradaki mekanın da bu görevi üstleneceğini ve gerçekleştireceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘Mutfağımızı Paylaşıyoruz’ projesi kapsamında Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı’nda Mersin ve Hatay Lezzetlerinden oluşan menüler oluşturulup, Hatay lezzetlerinin üretimi için hammadde temini de Hatay’dan gerçekleştirilecek. Hatay lezzetlerinin hazırlanması ve sunumu için aşçı ve garsonlar istihdam edilirken, çalışanlara yönelik eğitimler de verilecek.

Mersin ve Hatay lezzetlerinin sunulacağı Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı’nda Hatay gastronomisinin deprem felaketi nedeniyle sekteye uğramadan nesilden nesile aktarılması hedefleniyor. Hatay’da hala tarımsal üretime devam eden hammadde üreticilerinin üretim yapmalarının devamlılığı sağlanarak sürdürülebilir bir ekonomik gelir kazanmalarına katkı yapılırken, aynı zamanda Hatay Gastronomi Evi’nin faaliyetlerine devam etmesi sağlanarak ilerleyen zamanlarda Hatay’da tekrar kurulmasına destek verilecek.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu ise “Burada, coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerin yer aldığı bir restoran, tıbbi aromatik bitki atölyeleri, 26 çeşit atalık tohumun sergilendiği bir tohum atölyesi ve bir baharat müzesi kurduk. Bu baharat müzesinde Mersin’de yetişen 28 farklı baharat sergilenecek. Aynı zamanda yöresel ürün atölyesi, ekşi mayalı ekmek üretim atölyesi, sirke ve fermente ürün üretim atölyesi gibi ürünlerin yapılabileceği alanlar yarattık” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. Genel Müdürü Buğra Yıldız ise, 6 Şubat depreminden sonra Hatay Gastronomi Evi’ni, Mersin’e taşıdıklarını aktararak, “Orada bulunan coğrafi işaretli yemeklerle Mersin Gastronomi Evinde bulunan coğrafi işaretli yemekleri Mersin halkımıza, Hataylı vatandaşlarımıza tanıtmak için böyle bir ortak projede bulunduk. Bugünden itibaren projemiz; hem Hatay yemeklerinin özel lezzetlerini hem de Mersin yemeklerini tüm vatandaşlarımızla buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Kuruluşu UNESCO Hatay Gastronomi Evi Yöneticisi İpek Aslan da, Hatay ve Mersin mutfağı sentezini yaşatmak için Mersin’e geldiklerini anlatarak, “Ev sahipliğimizi Mersin Büyükşehir yapıyor. Dileğimiz Mersin’e gelen Hataylılara özlem duydukları yemekleri sunmak. Aynı zamanda Mersinlilere de Hatay mutfağını kazandırmak” diye konuştu.