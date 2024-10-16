Büyükşehir Belediyesi’nin paydaşlarından olduğu ’Yeşil Gelecek İçin Liman Şehirleri Ortaklığı’ projesi kapsamında ’Mersin Hackathon’u düzenlendi. Mersin’de kıyı direncini arttırmaya ve iklim değişikliğine karşı yaşam kalitesini korumaya ve artırmaya dönük yazılımsal veya teknolojik çözüm önerilerinin yarıştığı hackathonda, Ecoshine grubu birinci, Ekoalgtek ikinci, Digimersin ekibi ise üçüncü oldu.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın ev sahipliğinde Mersin Hackathon’u gerçekleştirildi. Mersin’in iklim değişikliğine bağlı etkilerini azaltmak ve kıyı dirençliliğini artırma konularını kapsayan etkinliğe lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katıldı. Bir otelde gerçekleştirilen ve 2 gün süren hackathonun ilk gününde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir ile Stage-Co kurucularından Neşen Yücel’in açılış konuşmasının ardından 9 ekibin yarıştığı etkinlikte; her ekipten bir sözcü kısa sürede projesinin ana hattını tanıttı. Mentörler de ekip çalışmaları sırasında öğrencilere eşlik ederek belirli sürelerde destek oldu.

Farklı disiplinlerden öğrencilerin oluşturduğu ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen hackathonun ikinci gününde; Stage-Co kurucularından Yücel öğrencilere jüri sunumuna hazırlık eğitimi vererek, jüri karşısına çıkacak ekiplerin anlamlı, uygulanabilir çözümler geliştirmelerini sağladı. Çözüm önerilerinin orijinal, inovatif, yazılım ve teknoloji temelli, uygulanabilir ve yaygınlaştırılabilir olması gerektiğinin vurgulandığı etkinlikte; mentörler de ekiplerin sorularını yanıtladı ve sunum hazırlıklarına destek verdi. Proje sonunda jürinin yaptığı değerlendirmede Ecoshine grubu birinci, Ekoalgtek ikinci, Digimersin ekibi ise üçüncü oldu.

"İklim değişikliğine dirençli bir kent oluşturmak istiyoruz"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Halisdemir, çevre ve iklim üzerine birçok çalışma yaptıklarından belirtti. Litvanya’nın Klaipeda şehri ile ortak yürüttükleri ve Klaipeda Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın da paydaş olduğu Avrupa Birliği (AB) projesi olan ‘Yeşil Bir Gelecek İçin Liman Şehirleri Ortaklığı’ projesini anlatan Halisdemir, "Biz iklim değişikliğine dirençli bir kent oluşturmak istiyoruz. Maalesef iklim değişiyor. Bu iklim değişimini durdurma şansımız şu an mümkün değil. Ama bu iklim değişikliğinin vereceği olumsuzlukları minimize etmek elimizde. Biz üzerimize düşen bütün görevleri layıkıyla yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"Kıyı direncini artırmak için bir yol haritası raporu hazırlıyoruz"

‘Yeşil Bir Gelecek İçin Liman Şehirleri Ortaklığı’ proöesinin içerisinde ‘Kıyı Dirençliliği’ başlıklı bir konu olduğuna işaret eden Halisdemir, "Mersin’in kıyı direncini artırmak için bir yol haritası raporu hazırlıyoruz. Bu çok ciddi ve önemli bir rapor. ODTÜ Deniz Bilimleri ve Klaipeda Üniversitesi’nden hocalarımız da bu konuda ciddi emek sarf ediyor. Bunu kamuoyuna, bakanlıklarımıza sunacağız. Bu raporları asla raflarda tutmayacağız ve uygulanmasını da sağlayacağız" diye konuştu.

Projeyi yürütürken halkın ve özellikle de gençlerin fikirlerine çok önem verdiklerini dile getiren Halisdemir, "Bu amaçla hem Mersin’de, hem Litvanya’nın Klaipeda şehrinde hackathon düzenliyoruz. Bu hackathonda özellikle lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bilimsel veriler ışığında fikirlerini alıyoruz. İyi uygulamaları ortaklaştırıp, çözüm önerilerini getirmeyi planlıyoruz" dedi.

"Bir çözüm arayışı içindeyiz"

Stage-Co kurucularından Yücel de iklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın yaşattığı sorunları her gün herkesin yaşadığını belirterek, "Biz burada, hackathonda bir çözüm arayışı içindeyiz. Bunlar çoğu zaman kısa dönemde yaşanabilecek çözümler olmasa da önümüzdeki yıllarda hayata geçirilerek, bizden sonraki nesillere en azından daha uzun süre yaşanabilir bir dünya bırakmak için giriştiğimiz bir çaba. Hackathonlarda genellikle sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir olması amacıyla teknoloji tabanlı çözümler üstünde yoğunlaşıyoruz. Hackathon ingilizce bir terim; problemi hacklemek anlamına geliyor. Yani farklı bir şekilde çözmeye çalışmak. Hackerlar normal düzende ilerleyen bir şeyi bozmaya dönük çalışırlar. Biz ise tam tersi; var olan bir problemi hep beraber çözmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Her şeyi doğanın bize sunduğu enerjilerden alabileceğiz"

Sokak lambalarının maliyetini yüzde 60-80 arası düşürecek olan projeleri ile birinciliği elde eden Ecoshine ekibinden Mersin Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü öğrencisi Maya Konyali, "Bizim hesapladığımız verilere göre 15 yıl içerisinde neredeyse yüzde 79 daha az masraf etmiş olacağız. Proje sayesinde ise yıllık sadece bakım maliyeti olacak. O da yaklaşık 4 milyon TL. Onun dışında her şeyi güneş panelinden ve doğanın bize sunduğu enerjilerden alabileceğiz" dedi.

"Plastik ve cam ürünlere bir ID numarası verilecek"

Green Algoritmalar takımında yarışan Mersin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yüksek lisans öğrencisi Muhammed Hüseyin Yıldızbaş da plastik ve cam atıklarının yol açtığı çevre kirliliğini önlemeye yönelik bir proje geliştirdiklerini belirterek, "Geri dönüşüme katkı sağlayacak şekilde teşvik edecek bir proje geliştirdik. Plastik ve cam ürünlerinin üzerine son kullanma tarihi gibi bir ID numarası verilecek. Ardından mobil uygulama sayesinde kişi, bu ID numaralı ürünü geri dönüşüm otomatlarına attığı zaman hem puan, hem de belli miktarda bir ücret kazanacak" diye konuştu.

Katılımcılara sertifikalarının verildiği Mersin Hackathon’da, dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.