Mersin’de bu yıl 2.’si düzenlenen ’Mersin Gençlik Festivali’, gençlerin en sevdiği isimlerden Aleyna Tilki ve rap dünyasının gözde isimlerinden Ceza konseriyle sona erdi.

Adnan Menderes Bulvarı Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda düzenlenen festivalin ilk günü çerçevesinde Köfn ve Zeynep Bastık en sevilen parçalarını gençler için seslendirdi. Etkinliğin 2. gününde ise gençlerin en sevdiği isimlerden Aleyna Tilki ve rap dünyasının gözde isimlerinden Ceza sahne aldı. Etkinlik alanında kurulan hado, pubg, slot car, yumruk duvarı, zıplayan toplar, masa tenisi, langırt ve cosplay alanları ile gençler, konser öncesi hem eğlencenin hem de maceranın tadını birlikte çıkardı.

Gün boyu süren etkinliklerde konser öncesi sahne alan MC Halil Bal, DJ Emircan Saltabaş ve Yung Ouzo performansıyla gençleri coşturdu. Young Ouzo’nun ardından sahne alan Aleyna Tilki, ‘O sen olsan bari’, ‘Bu nasıl yaz’, ‘Dipsiz kuyum’, ‘Yalnız çiçek’ gibi sevilen parçalarını seslendirerek hem sesi hem sahne şovuyla gençlere keyifli bir akşam yaşattı. Gecenin finalinde sahne alan Ceza da ‘Plaka yerli’, ‘Rapstar’, ‘Ceza sahası’, ‘Denizci’ gibi sevilen şarkılarını gençler için seslendirdi.

“Aleyna Tilki ile bir arada olduğumuz için keyifli ve mutluyuz”

Gençlik Festivali’nde sahne alan Aleyna Tilki’ye çiçek takdim eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, “Merhaba gençler hoş geldiniz. Her şey mükemmel değil mi? Harikasınız. Çünkü sevgili Aleyna Tilki ile bir aradayız. Hep birlikteyiz. Çok mutluyuz sizi bu güzel şehrimizde misafir ettiğimiz için bizler de ayrı keyifliyiz” dedi. Aleyna Tilki ise, “Bizi misafir ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Sağ olun” ifadelerini kullandı.

“Her şey sizlerin mutluluğu için”

Aleyna Tilki’den sonra sahne alan rap dünyasının gözde isimlerinden Ceza’ya, Başkan Vahap Seçer adına çiçek takdim eden Bengi İspir Özdülger, “Sevgili gençler, sizlere ve tabi ki sevgili Ceza’ya Başkanımız Vahap Seçer’in selam ve sevgilerini getirdim. Her şey sizin mutluluğunuz için. Gülen yüzünüz için. Bütün her şey, yaptığımız bu festival, böyle müthiş sanatçılarla bir araya gelmemiz. Hepsini hak ediyorsunuz. Çünkü Başkanımız ve biz sizleri çok seviyoruz. Seneye, gelecek yıl daha da zenginleştirilmiş bir içerikle, harika, böyle müthiş müzisyenler, müthiş sanatçılarla burada olmak üzere 3. Gençlik Festivali’nde buluşalım hep birlikte” diye konuştu. Mersin’in kendisi için özel bir yeri olduğunu dile getiren Ceza da “Şu anda dünyanın en güzel deniz manzarasına bakıyorum. Mersin’in yeri her zaman ayrı olmuştur bende. Sizlerle buluşmamızı sağlayan Başkanımıza sevgi ve selamlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.