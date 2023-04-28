Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinin ev sahipliği yapacağı yarışmaya Mersin İlindeki 9 okulun katılımıyla gerçekleşecektir. Akdeniz Mesleki Eğitim Merkezi, Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tarsus Adile Onbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tarsus Ashab-ı Keyf Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Taşucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve yiyecek içecek alan öğrencilerinin yarışacağı Geleceğin Şefleri Meslek Liseleri Yemek Yarışmasının ödül töreni aynı gün saat 14.30’da gerçekleşecektir.

Öğrencilerin menü düzenleme, elindeki malzemeyi verimli kullanma, zamanlama, servis yapma incelikleri ve yaratıcılık gibi konularda tecrübeler edinmelerini, motivasyonlarını arttırmayı amaçlayan yarışmanın Moderatörlüğünü Midpoint Executive Şef Mehmet Salih Sancar ve Executive Şef Ahmet Savaş, ana yemek kategorisinde Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Atasoy, Happy Moons Executive Şef Murat Bensol, Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü Başkanı Öğr. Gör. Kamuran Öztop, Ekol Food Akdeniz Bölge Müdürü İsmihan Akkök, Tatlı Kategorisinde Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Cevat Ercik, Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Dr. Eğitmen Şef Sedanur Keskin, Harran Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dr. Mehmet Fatih Kayra, Black Box Mersin HiltonSA Executive Şef Ömer Faruk Yılmaz, Slow Food sözcüsü, mersin yemek kültürü yazarı Yasmina Lokmanoğlu, Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğr. Üyesi Dr. Ahmet Yanış, Gaziantep Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Ceyhun Uçuk, Kuver Açma kategorisinde Mersin HiltonSA F&B Müdürü Fırat Dinler, Marde Otel F&B Müdürü Murat Keskin, Divan Otel F&B Müdürü Gültekin Yürekli jüri üyeliği yapacaktır.

Geleceğin Şefleri Meslek Lisesi Yemek Yarışması, Doğruluk Kasabı Ali Temurtaş, Zeynel Tarım ürünleri Abidin Laman, Mutfak Bahçesi Hüseyin Berk, Ekol Food Doğu Akdeniz Bölgesi İsmihan Akkök ve Ahmet Tuna Akmantar, Mariş Üniforma Mehmet Dinç, Lale Gıda, Durukan İklimlendirme M. Korkut Durukan, Revan Plastik Dış Ticaret Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Özgür Mustafa Özgürsoy, Başyazıcı Sami Yazırlıoğlu, FLU Production Mehmet Hakkı Turan, Hasan Özkan destekleri ile gerçekleşecektir.