Adem Koca: "Çağımızda girişimciliğin son derece önemli bir kavram olduğunu görüyoruz. Hangi mesleği tercih ederlerse etsinler, öğrencilerimizi yaşamları boyunca yeni fikirler üretebilen, uygulayabilen ve kendilerini ifade etmekte mahir bireyler olarak yetiştirmemiz, onlardaki girişimcilik ruhunu beslememiz gerekiyor. Eğitim camiası olarak bu yönde yürüttüğümüz projelerden, öğrencilerimizin bu projelere katılım oranlarından, üretilen projelerin kalitesinden anlıyoruz ki gençlerimizin önü açık. Türkiye Yüzyılı için hazırlar. Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi İş Fikirleri Yarışması Müdürlüğümüz ve TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu ana iş birliği ve Mersin Üniversitesi ile MTSO desteğiyle gerçekleştiriliyor. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında yarışmaya 384 başvuru yapıldı ve jüri ön değerlendirmesi sonucu 82 proje yarı finale kaldı. Bu hafta boyunca 200'den fazla öğrencimize alan uzmanları tarafından eğitimler verilecek. Mentörlerimizin de katkılarıyla kendilerini geliştirme olanağı bulacaklar. Eğitimlerin ardından projelerini sunan takımlarımızdan 6'sı finale katılmaya hak kazanacak. Ben şimdiden uluslararası bir etkinlik olarak UNICEF öncülüğünde yapılan Genç Girişimciler Fikir Maratonu ve Fikir Otobüsü Lise projesine katılan tüm öğrencilerimi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bizleri destekleyen tüm kurumlarımıza, bilgilerini ve deneyimlerini bizlerle paylaşan çok değerli öğretim üyelerimize, emeği geçen tüm meslektaşlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum." dedi.