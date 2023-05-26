AB tarafından desteklenen iMEP kapsamında çırak öğrenci yetiştiren işletmelerde, iş yeri ortamının iyileştirilmesine yönelik verilecek destekleri değerlendirmek üzere İşletme Desteği Komisyonu toplantısı Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bünyesinde gerçekleşti.

Toplantıda işletme desteğinin çırak öğrencilere, işletmelere ve mesleki eğitim sistemine olan katkıları ile destek alan işletmelerin bu kapsamda geri bildirimleri değerlendirildi. Mayıs itibariyle Mersin ili olarak 71 işletmeye destek sağlandığı dile getirildi.