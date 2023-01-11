Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan “Kitap İyileştirir” kitap bağışı kampanyası Mersin’in Erdemli ilçesinde düzenlenen etkinlik ile başlatıldı.

Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan “Kitap İyileştirir” kitap bağışı kampanyası Mersin’in Erdemli ilçesinde düzenlenen etkinlik ile başlatıldı.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde Erdemli Adliyesi’nde ilk kitap bağışları kabul edildi.Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Veli Gündüz, ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü ve tutukluların iyileştirilmesi, iş ve meslek edinmelerini sağlamak, sosyal hayata ve topluma kazandırılmaları için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Başsavcı Gündüz, "Bu çerçevede öncelikle ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelerinde yayınların güncellenmesi ve kitap sayısının arttırılması için 2021 yılında düzenlenen ‘Bir Kitap Bir Umut’ sloganıyla başlatılan kitap bağış kampanyasında 10 bin 354 adet kitap toplayarak kampanyada birinci olduğumuz için Adalet Bakanlığımız tarafından Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Erdemli K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuza teşekkür belgesi gönderilmiştir. Sizin aracılığınız ile birinci olduğumuz bu kampanyaya destek veren tüm kurum ve kuruluşlara, Erdemli halkına teşekkür ve şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Bakanlığın talimatıyla ‘Kitap iyileştirir’ başlığı altında kitap bağış kampanyasını başlattıklarını da dile getiren Gündüz, "Kitap bağış kampanyamızın hayırlı olmasını diler, kampanyamıza destek ve katkıda bulunacak kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve Erdemli halkına teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kampanyanın ilk kitap bağışçıları savcı, hakim ve avukatlar ile adliye çalışanları oldu.