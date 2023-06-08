Mersin’in Erdemli ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı "Kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesi" çerçevesinde 118 bin liraya modern ceviz bahçesi kuruldu.

Modern tekniklerle ceviz üretiminin yaygınlaştırılmasının hedeflendiği proje çerçevesinde ilçeye bağlı Veyselli köyünün 850 rakımında üreticilere yönelik ceviz yetiştiriciliği eğitimi de verildi. Ayrıca yöre sakinlerine projeler ve ceviz yetiştiriciliği hakkında genel bilgiler aktarıldı. Yeni kurulan bahçe tesisi sahibi üretici Zafer Yılmaz’a da proje ekibi tarafından detaylar anlatıldı.

Eğitim faaliyetine Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Mersin İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mustafa Nevzat Zayim,Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, şube müdürleri, muhtarlar ve köylüler katıldı.

Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesi hakkında bilgi verdi.

Yıldız," Maksadımız kırsal alanlarda doğal kaynak yönetiminin iyileştirilmesi ve kırsal dönüşüm için daha yüksek katma değer sağlanması yoluyla kritik öneme sahip tarım işletmelerinin gelişimini destekleyecek ekonomik kümelenme yaklaşımı ile yüksek kesimlerdeki küçük ölçekli çiftçilerin refah ve direncini arttırmaktır. Bu çalışmalarda büyük emekleri bulunan ilçe müdürlüğümüz proje ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe insanının tarımsal üretimle ekonomiye büyük desteklerinin olduğunu hatırlatan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’da, "Çalışmanın ve üretmenin en güzel örneğini ilçe insanımız veriyor. Devlet desteği ve modernleşme ile birlikte de bahçelerimizde verim ve kalite daha da artacaktır. Bir kaç yıl sonra yanında bulunduğumuz bu ceviz bahçesinin diğer çiftçilere, girişimcilere örnek bir bahçe olacağından hiç şüphemiz yok" diye konuştu.