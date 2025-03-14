Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik okullarda trafik güvenliği bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Yenişehir ilçesinde ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen bilgilendirme faaliyetinde güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, paten ve bisiklet kullanırken uyulması gereken kurallar anlatıldı. Ayrıca trafik ekipleri, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımının önemi, okul ve yaya geçitleri kullanımı gibi konularda da bilgilendirme yaptı. Öğrencilere emniyet kemeri simülasyon aracı ile uygulamalı eğitim de verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün öğrencilerin trafik kuralları konusunda bilinçlenmelerini sağlamak ve güvenli bir trafik ortamında yetişmeleri için eğitim çalışmalarının süreceği bildirildi.