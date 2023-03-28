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Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli şahsı Mersin’de yakaladı, 32 mağdur bayan şahıs (7' si Yabancı Uyruklu) alındı. Yabancı Uyruklu şahıslar İl Göç İdaresine teslim edilip, şüpheli 14 şahıstan, 1 şahıs serbest bırakıldı. 13 şahsın 2' sine (adli kontrol şartıyla) ev hapsi uygulanıp, 11 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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