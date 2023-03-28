Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli şahsı Mersin’de yakaladı, 32 mağdur bayan şahıs (7' si Yabancı Uyruklu) alındı. Yabancı Uyruklu şahıslar İl Göç İdaresine teslim edilip, şüpheli 14 şahıstan, 1 şahıs serbest bırakıldı. 13 şahsın 2' sine (adli kontrol şartıyla) ev hapsi uygulanıp, 11 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Mersin Emniyetinden Fuhuş Operasyonu
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mersin İl Merkezinde, organize şekilde fuhuş yapan/yaptıran/aracılık eden/yer temin eden şahısların tespitine ve yakalanmalarına yönelik olarak suçla ve suçlularla mücadele kapsamında operasyon yaptı.
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