Mersin Emniyet Müdürlüğünce çocuklara yönelik merkez ilçelerdeki çeşitli okullarda suç ve suçluya karşı bilgilendir.

Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışma kapsamında, Akdeniz İleri Ortaokulu, Akdeniz Yakaköy ilkokulu, Akdeniz Karacailyas Ortaokulu, Yenişehir Şevket Pozcu Anadolu Lisesi, Mezitli 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu ve Mezitli Belediye Ortaokulu’nda; polisin tanımı, kişisel güvenlik ve suçtan korunma yolları, çocuk ihmali, öfke kontrolü, şiddet, internet ve sosyal medya güvenliği konularında eğitim ve bilgilendirme yaptı.

Mersin Emniyeti Müdürlüğünün, çocukların güvenli bir ortamda, bilinçli bir şekilde yetişmesi için eğitim çalışmalarına devam edeceği bildirildi.