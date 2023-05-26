Gençliği bilimsel araştırmaya özendirmek ve bilime meraklı gençlerin yolunu açmak amacıyla Türkiye genelindeki liseler arasında bu yıl 30'uncusu düzenlenen Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışmasının final aşamasında Eyüp Aygar Fen Lisesi, Yapay Zeka kategorisinde Türkiye 3’üncüsü oldu.

Eyüp Aygar Fen Lisesi Müdürü İmran Bağdemir: “ 'İşimiz eğitim gücümüz eğitim' ifadesiyle yola çıktığımız Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması’nda 3. olan öğrenci Yusuf Can Temel ile Danışman Öğretmen Mehmet Bebek’i tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

1991 yılından bu yana düzenlenmekte olan “30. Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması” günümüz sorunlarına bilimsel çözüm önerileri getiren Türkiye’ deki tüm lise öğrencilerine açık olarak düzenlenmektedir. Toplamda 4 kategoride (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Yapay Zekâ) gerçekleştirilen yarışmalara her yıl binlerce lise öğrencisi katılmaktadır.