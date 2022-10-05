Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Mersin’deki Değirmençay Barajı inşaatında gövde dolgusuna başlandığını açıkladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Mersin’deki Değirmençay Barajı inşaatında gövde dolgusuna başlandığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Mersin ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Mersinli çiftçilerin yakından takip ettiği, yörenin son yıllardaki en önemli yatırımları arasında gösterilen Değirmençay Barajı’nda çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Sulama maksadıyla inşa edilen Değirmençay Barajı tamamlandığında Mezitli ve Yenişehir ilçelerindeki 12 mahallede toplam 31 bin 310 dekar zirai arazinin sulama suyuna kavuşacağını belirten Akca, tarımsal üretim için uygun arazilerin yer aldığı yörede çiftçilerin bekledikleri sulama suyuna kavuşacaklarını dile getirdi.

Gövde dolgusuna başlandı

Barajın en önemli aşamalarından birisine başlanıldığını ifade eden Akca, “Değirmençay Barajı’nda gövde sıyırma kazıları tamamlanmış ve 3 Ekim tarihinde gövde dolgusuna başlanmıştır. Temelden 110,50 metre gövde yüksekliğinde inşa edilmekte olan barajda toplamda 4 milyon 350 bin metreküp gövde dolgusu yapılacak ve kret uzunluğu yaklaşık 533 metre olacaktır. Barajın tamamlanması ile 37,5 milyon metreküp su, israf edilmeden depolanarak çiftçilerimizin hizmetine sunulacaktır” dedi.

Değirmençay Barajı’nda yüzde 33 fiziki gerçekleşmenin sağlandığını aktaran Akca, “Barajın tüm aşamaları ile tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarım sayesinde hem tarlalardaki verim hem de ürün çeşitliliği artacak. Bununla birlikte istihdama ve milli ekonomiye katkı sağlanacak. Hedefimiz çalışmaların bir an önce tamamlanması ve Mersinli çiftçilerimizin hizmetine sunulmasıdır” dedi.