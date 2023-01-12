Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, mezun olduğu Silifke Gazipaşa İlkokulunu ziyaret ederek, okulun Robotik Kodlama sınıfının açılışını yaptı. Eski sınıf arkadaşlarıyla bir araya gelen Öztoprak, sınıf öğretmeniyle görüntülü sohbet etti, öğrencilere hediyeler verdi.

Öztoprak, 34 yıl sonra mezun olduğu Silifke Gazipaşa ilkokulunu ziyaret edip, sınıf arkadaşları ile bir araya geldi. İlkokula Hakkari Çukurca’da başlayan ve babasının tayini nedeniyle Silifke’nin Gazipaşa İlkokulunda 4. ve 5. sınıfları okuyarak buradan diploma alan Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, sınıf arkadaşları ile birlikte eğitim gördükleri 5/C sınıfında öğrencileri ziyaret edip çeşitli hediyeler verdi.

“Samimi ve sıcak bir ortamda ilkokul anılarımız canlandı” diyen Öztoprak, “Okul müdürü Halil Berk’e teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir organizasyon planladı. Çok duygulu anlar yaşadık. Burada sınıf arkadaşlarımızla buluştuk. Okulumuzu ve sınıfımızı ziyaret ettik. Öğrencilerimizin zihinlerindeki, gözlerindeki motivasyonu gördük. Ayrı bir moral kaynağı doğdu. Öğretmenimiz ile görüntülü görüştük ama inşallah geldiği zaman evinde de ziyaret edeceğiz. Ayrı bir duygusal anlardı. Samimi ve sıcak bir ortamda ilkokul anılarımız canlandı” dedi.

Okulun Robotik Kodlama ve Drama Atölyesinin açılışını yapan Başsavcı Öztoprak, Robotik Kodlama sınıfına 5 bilgisayar bağışında bulundu.

Başsavcı Öztoprak’a okul ziyaretinde Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin ve Okul Müdürü Halil Berk eşlik etti.