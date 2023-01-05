Mersin Süper Amatör Ligi A Grubunda 13 maçta 34 puan toplayan Camspor, normal sezonu lider tamamlamak istiyor. Bu hafta sonu evinde ligde tek mağlubiyet aldığı Silifke İdmanyurdu’nu ağırlayacak olan mavi beyazlılar, ilk maçın rövanşını alıp, liderliğini sürdürmek istiyor.

Ligde çıktığı 13 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 34 puan toplayan Mersin Camspor, bu maçlarda 48 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü. 7 maçtır galibiyet alan mavi beyazlı ekip, bu hafta sonu evinde ligde tek mağlubiyet aldığı Silifke İdmanyurdu’nu ağırlayacak. İlk maçın rövanşını almak için Teknik Direktör Celal Tatar önderliğinde antrenmanlarını sürdüren Camspor, bu maçı kazanarak, liderliğini sürdürmek istiyor.

Takımın durumu ve çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Camspor Kulübü 2. Başkanı Serhat Yıldırım, geçen seneki çekirdek kadroyu koruduklarını ve genç bir kadro ile sezona başladıklarını söyledi. Gençlerle birlikte 4-5 büyüğün tecrübeleriyle şu anda güzel bir noktada olduklarını belirten Yıldırım, "Baktığımız zaman tam bir aile takımıyız. Küçük bir bütçeyle takımdaki her oyuncumuz inanılmaz bir özveriyle antrenmanlara ve maçlara geliyor. Sezonumuz çok güzel geliyor. 13 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldık. Lider olarak gidiyoruz. Bu hafta tabi bizim için çok önemli bir maç var. Şu anda ligde mağlup olduğumuz tek takım olan Silifke İdmanyurdu ile oynayacağız. Bu maça özel olarak hazırlanıyoruz. Hem ilk maçın rövanşını almak istiyoruz hemde liderliğimizi sürdürme hedefindeyiz. Aradan dolayı 10 gündür maç yapmıyordu. Bu arayı iyi değerlendirdik ve güzel antrenmanlar yaptık. Ben takımımıza güveniyorum. İnşallah pazar günü sahamızda güzel bir galibiyet alacağımıza inanıyorum" dedi.

Teknik Direktör Celal Tatar ise takımın çalışmalarından memnun olduğunu vurgulayarak, "Sezon başından beri iyi çalışmalar yaptık ve bu noktaya kadar geldik. Genç bir takımız ve güzel bir aile ortamımız var. Şu anda transfer dönemi de açıldı. Takımıza 2-3 oyunca kadar daha da güçleneceğiz inşallah. Bu hafta önemli bir maçımız var. 10 gündür bu maça hazırlanıyoruz ve güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Son bir antrenman daha yapıp pazar günü maçı bekleyeceğiz. Ben oyuncularıma güveniyorum. Bize ligde tek mağlubiyeti yaşatan rakibimizi evimizde yenip, liderliğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.