Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin 2023 yılına ışıl ışıl girmesi için yeni yıl hazırlıklarını sürdürüyor. Kentin cadde ve bulvarlarını, bünyesinde bulunan atölyesinde ürettiği ahşap yeni yıl figürleri ile süsleyen Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde rengarenk bir görüntü oluşturdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin 2023 yılına ışıl ışıl girmesi için yeni yıl hazırlıklarını sürdürüyor. Kentin cadde ve bulvarlarını, bünyesinde bulunan atölyesinde ürettiği ahşap yeni yıl figürleri ile süsleyen Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde rengarenk bir görüntü oluşturdu.

Yeni yıl temalı figürleri, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı atölyede bulunan ustalar yapıyor. 2019 yılından bu yana yeni malzeme kullanmadan, mevcut malzemeleri revize ederek her yıl yeni bir konsept oluşturan ekipler, böylece hem tasarruf sağlıyor hem de atık malzemeleri yeniden kullanılabilir hale getiriyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında görev yapan Pınar Savrun, “Kentin ana arterleri başta olmak üzere, 4 merkez ilçede ve diğer bütün ilçelerimizde yılbaşı süslemelerimiz bitti. Kentimizin 2023 yılına ışıl ışıl ve renkli girmesi için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Kullanılan ahşap süslerin Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının atölyesinde üretildiğini aktaran Savrun, “Kendimiz üretim yapıyoruz. 2019 yılından beri aynı malzemeleri kullanıyoruz. Ayrıca atık malzemelerden de üretim yapıyoruz. Sadece bazı revizeler yaparak devam ediyoruz. Elimizde olan mevcut malzemelerin üzerine, atık malzemelerden ürettiğimiz ürünleri ekliyoruz. Renklerini değiştiriyoruz, boyama yapıyoruz, tasarımlarını değiştirerek kavşaklara ve önemli noktalara yerleştiriyoruz. Mersin’i yılbaşına rengarenk ve ışıl ışıl hazırladık” ifadelerini kullandı.