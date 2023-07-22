Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren eğitim ve öğretim destekleme kurs merkezlerinde YKS’ye hazırlanan öğrenciler tüm yıl verdikleri emeğin karşılığını aldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla hem üniversite adaylarının hem de belediyenin eğitim kadrosunun yüzü güldü.

20 Temmuz’da açıklanan YKS sonuçlarıyla öğrencilerin heyecanı doruğa çıktı. Büyükşehir Belediyesinin sağladığı eğitim imkanıyla tüm yıl boyunca sıkı bir şekilde sınava hazırlanan 4 bin 517 öğrencinin 218’i Türkiye’de ilk 50 binlik sıralamada yer aldı. 3 öğrencinin ilk bine girdiği sınavda ilk 5 binde 23 öğrenci, ilk 10 binde 44 öğrenci yer almayı başardı. Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, Büyükşehir Belediyesine bağlı 10 ilçedeki 11 YKS kurs merkezinde öğrencileri sınava hazırladıklarını belirterek, “Bu yıl 4 bin 517 öğrencimiz YKS’ye girdi. Bu sınav sonucunu bizler de aileleri gibi öğrencilerimiz gibi heyecanla bekliyorduk. Aldığımız sonuçlardan sonra da gördük ki her yıl bir önceki yıla göre başarılarımızı katlayarak devam ettirdiğimizden dolayı bunun haklı gururunu ve mutluluğunu eğitim hizmetleri ailesi olarak yaşıyoruz. Bu yılki başarı sıralamamızda ilk binde 3 öğrencimiz, ilk 5 binde 23 öğrencimiz, ilk 10 binde 44 öğrencimiz ve ilk 50 binde 218 öğrencimiz ile derece yapmış bulunmaktayız” dedi.

“Öğrencilerimizi alanında uzman rehberlik birimimizle bekliyor olacağız”

Karakuş, tercih döneminde de öğrencilerin yanında olacaklarını ifade ederek, “Öğrencilerimize vermiş olduğumuz hizmetler burada bitmiyor. Bundan sonraki dönem de çok önemli. Çünkü tercih dönemine öğrencilerimiz giriyor. Gelecekte hangi meslekleri yapacakları bu tercihler sayesinde gerçekleşecek. Bunun için de merkez ilçelerimiz için Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda 24 Temmuz- 8 Ağustos tarihleri arasında tüm öğrencilerimizi ücretsiz olarak alanında uzman rehberlik birimimizle bekliyor olacağız. Tabii ki sadece merkez ilçelerimiz için değil, Tarsus’tan Anamur’a kadar her ilçemizde bulunan YKS kurs merkezlerimize gidip ücretsiz bir şekilde rehberlik hizmetimizi faydalanabilirler” diye konuştu.

Yeni eğitim öğretim sezonuna hazır olduklarını kaydeden Karakuş, “Eğitim hizmetleri şube müdürlüğü olarak bizler 21 Ağustos’ta gelecek yılın sınavları için derslerimize başlıyoruz. Bunun için gelecek yılın hazırlıklarını tamamladık. Öğrencilerimizin hayalindeki üniversiteyi ve liseleri kazanmaları için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.