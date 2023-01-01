Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal projelerinden biri olan ve vatandaşların büyük beğenisini toplayan kaynar ikramı, bu kez de Akdeniz ilçesindeki Yoğurt Pazarı’nda yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal projelerinden biri olan ve vatandaşların büyük beğenisini toplayan kaynar ikramı, bu kez de Akdeniz ilçesindeki Yoğurt Pazarı’nda yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ’Büyükşehirden kaynar herkese yarar’ sloganıyla haftanın 6 günü 6 farklı noktada 15.30-17.00 saatleri arasında vatandaşlara kaynar ikram ediliyor. Anadolu kültürüne özgü olan kaynar, Büyükşehir Belediyesi mobil araçlarıyla vatandaşlara sunuluyor. Soğuk kış günlerinde bağışıklığın düşmesi, hastalıkların artması nedeniyle Büyükşehir, dağıttığı kaynarla vatandaşlara ilaç niyetine ikram yapmış oluyor. İçerisinde şifalı malzemelerin yer aldığı ve sağlıklı bir içecek olan kaynar, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Bu hizmet pazartesi günü Tarsus’ta, salı günü Mezitli’de bankalar önünde, çarşamba günü Toroslar’da Kuvayi Milliye Caddesi’nde, perşembe günü Akdeniz’de Yoğurt Pazarı’nda, cuma günü Yenişehir’de Alanya Sokağı’nda, cumartesi günü ise Tarsus’ta Kültür Park önünde devam ediyor.

"Hedefimiz 100 bin kişiye ulaşmak"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Psikolog Elçim Gültekin, "Kaynar, Anadolu kültürüne özgü, sağlıklı ve şifalı bir içecektir. Soğuk kış günlerinde insanlarda bağışıklıklar düşüyor ve buna bağlı olarak hastalıklar artıyor. Bunları önlemek ve vatandaşımızın da içinin ısınması dolayısıyla verdiğimiz bir hizmet. Kaynar, normalde soğuk ve sıcak içilebilir. İçerisinde havlıcan, zencefil, zerdeçal gibi şifalı bitkilerin olduğu bir karışım. Belediye olarak şu anda 6 noktada ve haftanın 6 günü 15.30 ile 17.00 saatleri arasında kaynar dağıtımı yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu kaynar hizmetinden faydalanmaları için bekliyoruz. Hedefimiz 100 bin kişiye ulaşmak. Umarım bütün vatandaşlarımıza şifa olur" dedi.