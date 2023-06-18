Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesinde 'Babalar Günü' etkinliği gerçekleştirildi. Çocuklarıyla birlikte 3D kalemle gözlük tasarlayan babalar, kendilerine hediye edilen satranç takımıyla oyun oynadılar.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesinde 'Babalar Günü' etkinliği düzenlendi. Atölyede ilkokul öğrencileri için oluşturulan eğitim grubunda yer alan öğrencilerin babalarının katıldığı etkinlikte, renkli görüntüler yaşandı. Çocuklarıyla birlikte atölyede 3D kalemle gözlük tasarımı yapan babalara, yine çocukların atölye çalışmalarında tasarlayarak yaptıkları satranç takımları hediye edildi. Ardından babalar ve çocukların rakip oldukları mini satranç yarışması gerçekleştirildi. Ayrıca babalara Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölye Sorumlusu Emre Aşkın tarafından, atölyede yapılan diğer çalışmalarla ilgili olarak bilgiler verildi.



"Babalar Günü dolayısıyla böyle bir etkinlik yapıldığı içinde çok heyecanlıyım"

Asıf Ay, oğlu Kerem’in atölye çalışmalarına katılmasının ardından olumlu yönde gelişme gösterdiğini söyleyerek, "Öğretmen olarak bütün çocukların aslında ilerideki bilişim teknolojilerine iyice adapte olabilmeleri için böyle bir hizmetin Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından verildiği için memnunum. Çok teşekkür ediyorum. Babalar Günü dolayısıyla böyle bir etkinlik yapıldığı için de çok heyecanlıyım. Çocuğum da aslında yönelmemesi gereken şeylere yönelmiyor. Artık kendisinin ilgi alanının dahilinde değişik fikirlere açık oluyor ve daha mutlu oluyor" dedi.