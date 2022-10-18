Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi rehberlik öğretmenleri, YKS ve LGS öğrencilerine, sınavlara nasıl hazırlanmaları gerektiği konusunda önerilerde bulunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi rehberlik öğretmenleri, YKS ve LGS öğrencilerine, sınavlara nasıl hazırlanmaları gerektiği konusunda önerilerde bulunuyor.

YKS sürecinde öğrencinin kendine uygun bir çalışma programının olması, doğru kaynak seçimi ve pratik yapmanın öneminden bahseden Kurs Merkezi rehberlik öğretmenlerinden Duygu Çeviker, sınavı iyi tanımanın, YKS sürecinin en önemli noktalarından biri olduğunu dile getirdi. Geçmişe dönük soruları çözmenin, öğrencinin sınav anındaki heyecanlarını azaltacağını, öğrencinin kendini iyi hissettiği, psikolojik olarak rahat olduğu bir çalışma ortamında hazırlanmasının da stresini ortadan kaldıracağını ifade eden Çeviker, “Öğrencinin çok katı bir çalışma programıyla çalışması, bir süre sonra süreçten kopmasına yol açacaktır. Sosyal yaşam ile ders çalışmanın dengelenmesi gerekli. Biz kurs merkezlerimizde, belirlediğimiz aylık sunum konularıyla öğrencilerimize rehberlik hizmeti sunuyoruz. Bunun yanı sıra YKS provası olması için, öğrencilerimize haftalık deneme sınavları da yapıyoruz ve tüm bunları ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda ücretsiz soru bankalarıyla da öğrencilerimize kaynak desteği sunuyoruz” dedi.

Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde kurs merkezinde rehber öğretmeni olarak görev yapan Jiyan Akbalık ise LGS süreci hakkında yaptığı bilgilendirmede, öğrencilerin düzenli bir ders programıyla çalışmaları gerektiği için, kişiye uygun ders çalışma programı yaptıklarını belirtti. Çalışma programlarının, kişiden kişiye değişkenlik gösterebileceğini ifade eden Akbalık, “Öğrencilerimize uygun ders çalışma programıyla beraber, hangi dersten başlaması gerektiğini de söylüyoruz. Ders çalışma programı, uygun bir ortam ve soru çözümünü de oluşturduğumuzda, öğrencilerimizin düzenli bir şekilde yeni nesil sorularla beraber ders çalışması gerekiyor” diye konuştu.