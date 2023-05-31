Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nde, 2021 yılından itibaren ücretsiz olarak hizmet veren merkezin önemli hizmetlerinden birinin de ’psikolog desteği’ olduğu kaydedildi. Günümüz ekonomik şartların seans ücretlerinin oldukça yüksek olduğu hizmetten ücretsiz yararlanan kadınlar, aldıkları hizmet ile hayata daha farklı baktıklarını ifade ettiği aktarıldı.

Sağlık İşleri Dairesi ile Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğünün işbirliğinde, Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) desteğiyle hizmet veren merkezin, hafta içi her gün mesai saatlerinde hizmet verdiği bildirildi. Psikolog Desteği çerçevesinde kaygı, panik atak, depresyon gibi sorunlar için hem bireysel, hem de aile danışma hizmeti alabilen danışanların, psikolog yönlendirmesi ile 8-12 seans hizmet gördüğü ifade edildi.

Kadın Sağlığı ve Danışma Merkezinde görev yapan Uzman Psikolog Semiha Kara, "Bizler genelde danışanlarımızla, kaygı, depresyon, panik atak üzerine çalışıyoruz. Burada genelde sorunlarımız kaygı odaklı konular oluyor. Kaygılarını azaltarak, eğer tanı varsa tanıyı da azaltarak iyileşme kazanmalarını hedefliyoruz. Ailelerimizle çalışıyoruz, aile ve çiftlere danışmanlık hizmeti gibi alanlara da bakıyoruz. Ailelerimiz bize müracaat ettiklerinde, aile bütünlüğünü koruma adına, aileye katkı sağlayacak çalışmalar yapıyor ve bu bütünlüğü iyileştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Aile danışmanlık hizmetine bu sene içerisinde başladıklarını kaydeden Kara, "Bize müracaat eden kadınlarımızın, eşleriyle alakalı olan sorunlarda seanslara eşlerini de dahil ediyor ve aile danışma hizmeti veriyoruz. Aile danışma hizmetlerinde sadece eş değil, aynı zamanda çocuklarıyla ya da anne kız olarak görüşmeler yaparak, kadının ya da çocuğun iyileşmesine yardımcı olmayı sağlayarak, aslında bütünlüğü iyileştirmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Seans aralıklarını danışanların sorunlarına göre belirlediklerini, fakat kişinin durumu ciddi düzeyde veya tanının azalması ile alakalı bir durum varsa, danışanlarını 7 güne bir görebildiklerini ifade eden Kara, "7-15 gün arasındaki periyotlarımız verimliliği artırmış oluyor. Genelde bizim uyguladığımız ekole göre, 8-12 seans arasında bir iyileşme gözlemlemiş oluyoruz. Fakat, ciddi dediğimiz problemlerde 8-12 seans yeterli olmayabiliyor. 20 seansa kadar elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tüm kadınlarımızı Kadın Sağlığı Danışma Merkezimize bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Psikolog desteğinden yararlanan Aynur Ünver, bazı sıkıntılarının çözüme kavuştuğunu ve artık daha mutlu olduğunu ifade ederek, "Sağlıklı bir anne sağlıklı bir aile demektir. Benim kendi içinde aşamadığım bazı sıkıntılarım, takıntılarım vardı. Kış boyu devam ettim seanslarıma. Bu hastalığımın bana zarar veren pek çok yönünü aştım. Şimdi aileme ve kendime daha faydalı olduğumu düşünüyorum” dedi.

Hizmetin ücretsiz olmasının da kadınlar için çok önemli olduğunu anlatan Ünver, “Dışarıda bir psikolog ücreti, bizim gibi orta sınıf insanların kaldırabileceği düzeyde değil. Buranın ücretsiz olması ve işlerini birinci sınıf yapmaları, beni buraya daha çok gelmeye teşvik etti. Sanki özel bir muayeneye gelmişsiniz gibi bir hizmet aldım. Belediye Başkanı’na çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.