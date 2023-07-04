Mersin Büyükşehir Belediyesinin yüzme kursu kayıtlarının, dün itibariyle alınmaya başlandığı 6 yaş ve üzeri herkesin katılabildiği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 3 Temmuz’da başlayan, 6-8, 8-11, 12-14, 15-17 ve 18 yaş üzeri olmak üzere 5 farklı grupta verilecek yüzme kurslarının 7 Eylül’e kadar süreceği kaydedildi. İki haftalık periyotları kapsayan yüzme kursları Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ücretsiz bir şekilde verilecek. TEKSİN uygulaması üzerinden veya Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda şahsen yapılan kayıtlarda, sağlık raporu belgesi ile birlikte 18 yaş altı çocukların veli izin belgesi isteniyor.

2022 yaz sezonunda sadece ilk ayda 4 binin üzerinde kursiyere hizmet verdiklerini söyleyen Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, “Bu yıl, bu sayının üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Haftanın dört günü yüzme eğitimi alacak olan çocuklarımız, günde birer saatlik eğitimin sekizinci saatinde, rahatlıkla yüzebilecek duruma geliyorlar” dedi.

Haftanın kalan günlerini havuzun bakım ve temizliğine ayırdıklarını ifade eden Taşkın, “Şu anda haftanın 4 günü hizmet veriyoruz, ancak talep çok fazla olursa, kurs günü sayımızı artırabiliriz” diye konuştu.

Yediden yetmişe yüzme bilmeyen herkesi kursa davet eden Taşkın, “Katılacak kişi 18 yaşın altındaysa, veli izin belgesi ve sağlık raporu ile dairemize başvurabilir” dedi.

Hafta içi saat 9.30’dan 18.30’a kadar devam eden yüzme kurslarının, herkese açık ve ücretsiz şekilde verildiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Yüzme Antrenörü Serhat Taşman, “Hem çocuklar hem de yetişkin kursiyerlerimiz, burada yüzme ile ilgili temel eğitimi alıyorlar. İki haftalık yüzme kursumuz boyunca temel eğitimin yanı sıra, yüzme bilen gruplarımızla da teknik eğitim çalışıyoruz. Serbest, sırt üstü, kelebek ve kurbağalama stillerinde yüzme eğitimi veriyoruz” şeklinde konuştu.

Yüzme kursu kayıtlarını sosyal medya üzerinden görerek kayıt yaptıran anne Gurbet Nas, “Ekonomik şartlarda sebebiyle, ailelerin çocuklarını herhangi bir sosyal aktiviteye veya kurslara göndermesi kolay olmuyor. O yüzden bu etkinlikler bizim için muazzam düzeyde. Çocuklarımız da, biz de çok keyif alıyoruz. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz” diye konuştu.