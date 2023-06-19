Mersin Büyükşehir Belediyesinin tarımsal üretimi ve üreticiyi destekleyen projelerinden biri olan ’Alıç fidanı projesi’nde dağıtımlar Silifke ilçesinden başlayarak Toroslar, Yenişehir, Mezitli ve Tarsus ilçelerinde devam etti.

Tarımda alternatif ürün oluşturulması ve kapama alıç bahçelerinin sayısını artırarak alıç yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasının yanı sıra yüksek verim ve kaliteli meyveler elde ederek üreticilerin gelir seviyelerini de yükseltmeyi hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticilere alıç fidanı dağıtımına başladı. Silifke, Toroslar, Yenişehir, Mezitli, Tarsus ilçelerinde dağıtımı yapılan, yüzde 50 hibeli olarak her üretici için 1 dekar alana 30 adet verilen alıç fidanları Akdeniz, Aydıncık, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar ve Mezitli ilçelerinde de üreticilerle buluşturulacak.

“Alıç fidanı yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak istiyoruz”

Mersin’in tarımına ve ürün çeşitliliğine destek vermek için önemli projeler hayata geçirdiklerini belirten Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, “Aynı zamanda alternatif tarım ürünlerini oluşturmak ve kapama alıç bahçe sayısını arttırarak alıç fidanı yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak istiyoruz. Üreticilerimizin gelirlerini arttırmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bu projemizle beraber yüzde 50 hibeli, toplamda 11 ilçe, 107 mahallede, 181 üreticimize toplam 5 bin 254 alıç fidanı dağıtımını Silifke’de başlattık. Bizler Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarımda üreticilerimizi desteklemeye, onların girdi maliyetlerini azaltıcı ve de yüksek verimli ürün elde etmelerini sağlayacak projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

“Alıç fidanı üreticileri çok yönlü pazar ağından faydalanabilir”

Alıç fidanı dağıtımındaki amacın, kentte yapılan tarım ürün desenini geliştirmek ve tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak olduğunu kaydeden Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Materyal ve Seracılık Şube Müdürlüğü personeli Hasan Özdemir, “Alıç fidanları dikimi projesiyle birlikte, kullanılamayan atıl alanlardaki sahalara da fidan dikimi yapıp, üretimini aktif hale getirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı. Üreticilerin, alıç fidanlarından kuru ve yaş olmak üzere farklı şekillerde faydalanmasının yanı sıra, yaprak ve çiçeklerini de kurutularak tıbbi ve aromatik bitkiler olarak satılabileceğini söyleyen Özdemir, “Bu maksatla, alıç fidanlarının geniş çaplı bir pazarlama imkanı sunması, üreticilerimizin gelir seviyelerinin de yükselmesine yardımcı olacaktır” diye konuştu.

“Köylüye, millete destek olduğu için başkanımıza teşekkür ediyoruz”

Gedik Pınarı Mahallesi’nde yaşayan Ender Bocut, emekli olduktan sonra tarımla ilgilenmeye başladığını belirterek, “3-4 dönüm yerim vardı. Oraya alıç fidanı dikip devlete, millete katkıda bulunmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Getirisinin fazla olduğunu daha önce dikenlerden görüyoruz”

Bocut, alıç fidanını bölgesine uygun olduğunu bildiği için tercih ettiğini söyleyerek, “Getirisinin fazla olduğunu daha önce başka yerlerde dikenlerden görüyoruz. Bunu tercih etme sebebim; bölgem yüksek rakımlı, yaylalık kesim olduğu için oralarda verim yüksek oluyor” diye belirtti.

Tosmurlu Mahalle Muhtarı Muhammet Kır ise “Mahallemiz adına alıyoruz, farklı farklı mahalleler de alıyor. Bunun için değerli başkanımıza teşekkür ediyoruz. Vatandaşlar deneme amaçlı bunu alacak, deneyecek. İleride inşallah verimi iyi olursa daha da iyi alım sağlayacağız” dedi. Mahallesinin genel geçim kaynağının zeytin ve keçi boynuzu üretimi olduğunu aktaran Kır, “Alıçın getirisinin yüksek olduğunu biliyoruz. Vatandaşlar deneyecekler, yapacaklar. İyi bir verim alınırsa süreklilik sağlanır” ifadelerini kullandı.