Mersin Büyükşehir Belediyesinin, eğitim hayatlarına devam eden üniversite öğrencilerine destek olmaya devam ettiği bildirildi.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Mahalle Mutfaklarında 3 çeşit sıcak yemeği 25 TL gibi bir ücretle öğrencilere ulaştırıyor. Öğrencilerin daha sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi, günlük besin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmesi için Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetle öğrencilerin yemek için ayırdıkları paradan tasarruf yapmalarını sağlarken, önemli bir gider kalemini daha eksiltmelerine yardımcı oluyor.

Yurt ortamında genellikle çalışma odalarının kalabalık, evde kalan öğrencilerin ise yetersiz çalışma alanlarının bulunması sebebiyle okuma ve ders çalışma imkanı bulamayan öğrencilerin, derslerine daha fazla zaman ayırabilmesi için Büyükşehir Belediyesi, Neptün İpek Yılmaz Okuma Salonu ile öğrencilere sessiz, ferah ve konforlu bir ortamda ders çalışma imkanı sunuyor. Özellikle sınav dönemlerinde ve ders yükü yoğun olan öğrencilerin huzurlu bir şekilde ders çalışmasını sağlayan ve motivasyonunu artıran hizmet, gençlerin beğenisini kazanıyor.

Belediyenin Çamaşır Kafe hizmeti sayesinde ise öğrenciler tamamen ücretsiz bir şekilde çamaşırlarını hem yıkama hem de kurutma imkanına sahip olabiliyor. Dışarıda oldukça maliyetli olan ve çamaşırlarını yıkamak isteyen öğrencilerin bugün minimum 300-400 TL gibi değişen maliyetlerle çamaşırlarını yıkadığı bilinirken, Büyükşehir Belediyesi öğrencileri elektrik, su, deterjan, yumuşatıcı gibi maliyetler ödemekten kurtararak, çamaşır yıkama sorununu pratik bir biçimde çözüme kavuşturuyor.

"Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu bir belediye olmaya devam edecek"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, Mersin Büyükşehir Belediyesinin öğrenci dostu bir anlayışla hizmetlerini hayata geçirdiğini belirterek, üniversite giriş kapısının yakınında öğrencilerin kolay erişebileceği noktalarda birden fazla hizmeti aynı anda öğrencilere sunduklarını söyledi. Yıldırım, "Bağlı bulunduğumuz bu noktada sabahları çocuklarımız ücretsiz çorba alırken, aynı zamanda Çamaşır Kafemizde ücretsiz çamaşır yıkama, kurutma, ütü gibi hizmetlerden faydalanıyorlar ve çaylarını kahvelerini içip ücretsiz internet erişimi de sağlıyorlar. Bununla birlikte aynı noktamızda Okuma Salonumuz var. Bu okuma salonlarında çocuklarımız yine çaylarını kahvelerini içerek, rahat bir ortamda ders çalışıp kitaplarını okuyorlar. Biz bu hizmetlerin bazılarının ücretsiz, bazılarınınsa düşük ücretle olmasını, daha da önemlisi erişilebilir ve doğru noktalarda olmasına önem veriyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu bir belediye olmaya devam edecek" dedi.

Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi sayesinde Mersin’de okumanın rahatlığını ve keyfini yaşıyor

Mersin Üniversitesi BESYO öğrencisi Doğukan Kılınçkını; daha önce Ankara, Antalya gibi şehirlerde de yaşadığını, ancak Mersin’in öğrencilere çok fazla imkan sunan bir kent olduğunu söyleyerek, "Fiyat performans olarak öğrenci dostu bir memleket" derken, bir başka öğrenci Onur Yaman da "Öğrenciler için gayet iyi. Otobüsler, öğrenciler için uygun fiyatlı. Mahalle Mutfaklarından düzenli yemek alıyorum. Zamandan kazanıyorum, bütçe olarak da iyi. Lezzet açısından da çok güzel. Hepsinin aynı noktada olması; çamaşırımı yıkarken yemeğimi alayım gibi gayet güzel düşünülmüş. Yurtlara da yakın. Öğrenciler bunlara kolaylıkla ulaşım saylayıp, hizmetlerden yararlanabiliyorlar" sözlerine yer verdi.