Mersin Büyükşehir Belediyesinin, bu yıl ikincisini düzenlediği ‘U-11 ve U-12 Futbol Şenlik Ligi’ ödül töreniyle tamamlandı.

Macit Özcan Spor Tesisleri’nde gerçekleşen ödül töreninde, U-12 A Grubu’nun 1.’si Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (MSK), U-12 B Grubu’nun 1.’si Akdeniz Zirve, U-12 C Grubu’nun 1.’si Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü, U-12 D Grubu’nun 1.’si Toroslar Kartal oldu. U-11 A Grubu’nun 1.’si Çukurova İdman Yurdu, U-11 B Grubu’nun 1.’si Mersin Mezitli, U-11 C Grubu’nun 1.’si Mersinter olurken, U-11 D Grubu’nun 1.’si Akdeniz Zirve oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Futbol Federasyonu ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile birlikte düzenledikleri U11 ve U12 Futbol Şenliği’ni 8 Temmuz’da başlatıp, 25 Temmuz’daki ödül töreni ile sonlandırdıklarını belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, “Turnuva boyunca çok güzel mücadeleler oldu. Aslında maksat kazanmaktan daha çok çocuklarımıza iyi bir eğitim vermek, katılımlarını sağlamak ve turnuvanın bir şenlik havası içerisinde geçmesini sağlamaktı. Ben amacın hasıl olduğunu düşünüyorum. Katılan tüm çocuklarımıza ve ailelerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Turnuvada, geleceğin yıldızı olabilecek kapasitede sporcuların da yer aldığına dikkat çeken Tok, “Turnuvaya katılan 80 takım içerisinde 24 takıma ödül verdik, ama geleceğin yıldızı olabilecek dediğimiz çocuklarımız da var. İnşallah hepsi aynı seviyede, geleceğin yıldızı olarak devam ederler. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak da, bu çocuklarımıza ciddi anlamda destek vereceğiz” dedi.

Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş ise Futbol Şenlik Ligi’nin bu yıl 2.’sini gerçekleştirdiklerinden söz ederek, “Bu yıl katılım çok fazla oldu. Ben öncelikle katılan takımlara, hocalarımıza, yönetim kurulu başkanlarımıza, kulüp idarecilerimize, şahsım ve federasyonum adına teşekkür ediyorum. 20 gün boyunca her gün 16 müsabaka yapıldı. Türkiye’nin hiçbir yerinde böyle bir organizasyon olmamıştır. Ben özellikle organizasyondan ve amatör spora desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanım Vahap Seçer’e ve ekibine sonsuz şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Cam Spor Kulübü teknik sorumlusu Ramazan Erşit ise, “Turnuvada 2. olduk. Biz 12 ay boyunca çalışıyoruz. Mersin dışında da bütün turnuvalara gidiyoruz. Velilerle, sporcularla hep birlikte bir aile gibi olduk. Güzel bir ortam yakaladık. Çalışarak buralara kadar geldik. Elbette 2.’lik değil 1.’lik başarı, ama yapacak bir şey yok. Önümüzdeki sene de hedefimiz şampiyonluk. 20 gün sonra Nevşehir’de bir turnuvaya gideceğiz. Türkiye’nin her yerinden gelen takımlar var. Orada da inşallah hedefimiz 1. olmak” ifadelerini kullandı.