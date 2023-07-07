Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kırsal bölgelere ve tarıma yönelik destekleriyle, Türkiye’de örnek teşkil eden projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, ekonomik kalkınmanın temel taşı olarak gördüğü tarıma yönelik hayata geçirdiği projelerle adından sıklıkla söz ettiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticinin her anında yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği projelerden ’Alıç Fidanı Dağıtım Projesi ile Badem Fidanı Dağıtım Projesi’nden yararlanan üreticiler, ektikleri fidanların meyvelerini vereceği ve gelir elde edecekleri günü iple çekiyor. Fidanları dağıtmakla da yetinmeyen Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin verimli bir üretim yapabilmeleri için de ürün yetiştirme konusunda alanında uzman personelle destek oluyor. Silifke ilçesinde ’Alıç Fidanı Dağıtım Projesi’nden ve Gülnar ilçesinde ise ’Badem Fidanı Dağıtım Projesi’nden yararlanan üreticiler, ektikleri fidanlara gözü gibi bakıyor, üretimi daha verimli hale getirmenin yollarını da öğreniyor.

“493 üreticiye 12 bin 430 adet alıç fidanı dağıtıldı”

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Materyal ve Seracılık Şube Müdürlüğü personeli Hasan Özdemir, projeler hakkında bilgi vererek, “3 yıldır 11 ilçemizdeki 120 mahallemizde, 493 üreticimize 12 bin 430 adet alıç fidanı dağıttık. Sadece Silifke ilçemizde 148 üreticimize 4 bin 237 adet alıç fidanı desteğinde bulunduk. Büyükşehir Belediyemiz tarafından sağlanan yüzde 50 hibe desteği ve Başkanımız Vahap Seçer’in tarımsal üretime destek vermesi, bize bu çalışmalarımızda güç kattı” dedi. Üreticinin her anında yanlarında olduklarını belirten Özdemir, “Yetiştiricilikte nasıl teknik yetiştirme desteği sunuyorsak, pazarlamada da yönlendirme ve teşvik desteklerimiz olacaktır. Üreticilerimizi bundan sonraki süreçte kârlı ve güzel üretim faaliyeti beklemektedir” ifadelerini kullandı.

“Gülnar ilçemizi potansiyel badem üreticisi ilçe konumuna getireceğiz”

Alıç fidanlarından sağlanan meyvelerin pazarlama olanaklarının çok geniş olduğuna dikkat çeken Özdemir, alıçın kendisinin yaş ve kuru meyve veya alıç sirkesi olarak, çiçek ve yapraklarının ise aromatik bitki olarak pazarlanabileceğini belirtti.

Badem Fidanı Dağıtım Projesi kapsamında ise 23 bin 400 adedi Gülnar’da olmak üzere, toplam 9 ilçedeki 93 mahallede 34 bin 200 adet badem fidanı dağıtıldığını belirten ve özellikle Gülnar’da badem fidanı talebinin oldukça fazla olduğunu söyleyen Özdemir, “Talepler olduğu müddetçe, Büyükşehir Belediyesi olarak bu taleplerin karşılanmasında devamlılık sürdürülecektir. Bu bağlamda Gülnar ilçemizi potansiyel badem üreticisi ilçe konumuna getirme yönünde, üreticilerimize hem üretim hem pazarlama yönünde gerekli her türlü destek bundan sonraki süreçte de verilmeye devam edecek” diye konuştu.

“Büyükşehir sayesinde 60 liralık fidanların maliyeti 20-25 liraya düştü”

’Alıç Fidanı Dağıtım Projesi’nden yararlanan Silifkeli üreticilerden Nusret Yıldırım, alıç fidanlarının kendilerine büyük bir gelir kaynağı olduğunu söyleyerek, “Alıçlarımız maşallah çok iyi verim yaptı. Büyükşehir Belediyesinin köylülere bir desteğidir ve bundan dolayı memnunuz. Ekonomik olarak da bize katkısı oldu. Fidan dışarıda 60 liraysa, Büyükşehir sayesinde bize maliyeti 20-25 lira oldu” dedi.

“Bu üretim ailelere ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacak”

’Badem Fidanı Dağıtım Projesi’nden yararlanan Gülnarlı üretici Adil Başbağ ise Gülnar’a Başkan Seçer’in destek vermesinin çok değerli olduğunu söyledi. Başbağ, “Üretim olmadan yaşam olmuyor. İllaki üretmek zorundayız. Yüzde 50 hibe ile bize fidanlarımızı verdiler. Badem fidanlarını diktik ve yetiştirmeye başladık. Fidanlarımız daha iki yaşında. Bu üretim ailelere ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.