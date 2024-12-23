Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘Herkesin Kimsesi’ sloganıyla ekim ayında hayata geçirdiği ‘Mersin Sosyal Politikalar Ofisi’, Türkiye’nin farklı illerindeki belediyelere mentör olmaya devam ediyor.

Doğumdan ölüme kadar giden tüm süreçler için hizmet üreten ve Türkiye’ye örnek olan ’Sosyal Politikalar Ofisi’nin son misafirleri, İzmir Bayraklı Belediyesi yetkilileri oldu. Ekip, Büyükşehir Belediyesinin sosyal politikalar alanında hizmet veren diğer birimlerini de gezdi.

Ziyaretin birinci gününde ilk olarak ’Sosyal Politikalar Ofisi’ni gezerek Ofis’in kurulma amacı, kuruluş süreci ve güncel hizmetlerini dinleyen yetkililer, ardından Alzheimer hastalarına hizmet veren ’Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi’ni gezdi. Otizm Aile Danışma Merkezi, MERCİ Öğrenci Danışma Merkezi, MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi ile süren gezi, MERCAN 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi ile son buldu. Ziyaretin ikinci günü ise Aşhane, Engelsiz Yaşam Merkezi, Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi, Adres Okuma Salonu ve Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin gezilmesi ile devam etti. Birimleri gezen ve bilgi alan Bayraklı Belediyesi yetkilileri, verilen hizmetlerle ilgili beğenilerini dile getirirken, Mersin’in tüm kesimlerine yayılan hizmet kapsamını takdirle karşıladı.

Heyet, Mersin’deki başarının oldukça çarpıcı olduğunu dile getirdi

Ziyaretlerin ikinci günü Aşhanenin ziyaret edilmesi ile başladı. Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek hizmeti sunduğu tesisi gören heyet, buradan Engelsiz Yaşam Merkezi’ne geçti. Heyet; Fitness Salonu, Mola Evi, Uygulama Evi ve çeşitli atölyelerin bulunduğu özel gereksinimli bireylerin hem günlük hayat pratiklerini geliştiren, hem de sosyalleşmelerini sağlayan merkezin kentte önemli bir ihtiyacı karşıladığını dile getirdi.

“Ziyarette, gerekli iş birliklerini başlatmak üzerine görüş birliğine vardık”

Sosyal Politikalar Ofisi Program Yürütücüsü Melek Bahat, Büyükşehir Belediyesinin sosyal politikalar kapsamında hayata geçirdikleri hizmetleri yerinde görebilmeleri amacıyla, son olarak İzmir Bayraklı Belediyesinden bir heyeti ağırladıklarını ifade etti. Bahat, “Heyetle birlikte, sosyal hizmetler kapsamında hayata geçirdiğimiz pek çok merkezi ziyaret ettik. Engelli bireylerden yaş almışlara, kadın kooperatiflerimizden sosyal yaşam merkezlerimize varıncaya kadar, 2 günlük ziyarette pek çok merkezi ziyaret etmiş olduk. Ofisimiz hakkında bilgi verdik ve gerekli iş birliklerini başlatmak üzerine de görüş birliğine vardık” dedi.

“Mersin Büyükşehir Belediyesinin tüm hizmetleri çok güzel”

İzmir Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Özgül Güllütepe, Mersin Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerini ve birimlerini çok beğendiğini ifade ederek, “Çok etkilendiğimiz güzel hizmetleriniz var. Bizim de yapmayı istediğimiz bazı hizmetler vardı. Genel olarak yaptığımız belediye araştırmalarında, Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmetlerin çok daha güzel olduğu ve bu hizmetlerin yerinde görülmesi gerektiği yönünde bir düşünce geliştirdik ve bir ziyarete karar verdik. Çok memnun kaldık” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir çalışanlarının da işlerini çok iyi sahiplendiğini, bunun da önemli olduğunu vurgulayan Güllütepe, “Gezdiğimiz tüm birimlerdeki arkadaşlar çok güzel enerjiye sahipler. Yaptıkları işleri sahipleniyorlar, çok mutlular ve bunu da çok güzel yansıtıyorlar. Bence bu, belediyecilikte çok kıymetli. Herhangi bir vatandaşın gelip o enerjiyi alması önemli. Bu, belediyecilikte azalan bir durum. Bu bizim için çok ilgi çekiciydi” ifadelerini kullandı.

“Doğumdan ölüme kadar her aşama için hizmet geliştirilmiş”

Güllütepe, hizmet binalarının da güzel olduğunu sözlerine ekleyerek, “Tüm hizmetleriniz çok güzel. Sosyal yaşam alanlarınız kolaylaştırıcı. Bu alanların ulaşılabilir yerlerde olması çok güzel. Doğumdan, yaşlılığa hatta ölüme kadar; her aşama için hizmetlerin geliştirilmiş olması ve bunun erişilebilir olması çok güzeldi. Emekleriniz çok kıymetli. Gezip gördüğüm için mutluyum. Dilerim bizler de yapabiliriz” diye konuştu.

“Büyükşehir, sosyal belediyecilik uygulamalarını çok iyi sağlamış”

Bayraklı Belediyesinden Sosyolog Özlem Eren, Mersin’de yapılan hizmetlerin oldukça kapsayıcı ve çok sistemli bir şekilde ilerlediğini kaydederek, Büyükşehir Belediyesi her biriminin birbirine entegre bir şekilde çalıştığını dile getirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesinin, çok başarılı bir belediye olduğunu söyleyen Eren, “Ben 2 gündür geziyorum ve sosyal belediyecilik burada çok iyi sağlanmış. En başta Sosyal Politikalar Ofisi’ni gezmeye başladık ve burada her şey bir hayal etmekle başlamış gibi. Bir anne çocuğu ile dışarı çıktığında çocuğunu Çocuk Gelişim Merkezine bırakırken, ev hanımı olan bir anne kurslar ile eğitim alabilir, engelli bir çocuğu varsa Engelsiz Yaşam Merkezine getirebilir, işsiz ve çalışmıyorsa kooperatif aracılığı veya benzer kurs çalışmalarıyla eve ekmek götürebilir. Otizm Danışma Merkezi, Emekli Evleri, Alzheimer Merkezi gibi birimler düşünülmüş ve çeşitli merkezler açılmış. Büyük yaşam alanları oluşturulmuş. Biz çok beğendik ve bütün bu örnekleri not aldık. İlçemizde, minimal de olsa benzeri uygulamaları biz de hayata geçirmek istiyoruz” dedi.