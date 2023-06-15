Seçer, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesi öğrencilerinden oluşan Lise Robot Takımı ’MBB Robotics’ ile bir araya geldi. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk ile Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesi Birim Sorumlusu Emre Aşkın yer aldı.

Samsun’un Atakum Belediyesi ev sahipliğinde yapılan dünyanın en büyük ve Guinness rekorlar kitabına girmiş robotik organizasyonlarından biri olan ‘VEX Robotics Lise Turnuvası’nda aldıkları ‘Innovate Award Ödülü’nü (En Yenilikçi Takım) Başkan Seçer’e takdim eden öğrenciler, verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

"Türkiye’nin en güzel çevre ve iklim temalı merkezi olacak"

Robotics Takımını, hazırlıkları hızla süren ve cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümü olan 29 Ekim 2023 tarihinde açılarak, çocuklar ve gençlere armağan edilecek ‘İklim ve Çevre Bilim Merkezi’ne davet eden Seçer, "Geçtiğimiz günlerde merkezin içinde yer alan planetaryumda bir ön izleme yaptım. Çok büyük bir planetaryum. Her bir uygulamada yaklaşık 150 öğrenci izleme yapabilecek ve günlük 800 öğrenciyi ağırlayabileceğiz. Mersin’in bütün ilçelerinden hatta Adana’dan dahi oraya misafir alabileceğiz. Kapasitesi çok yüksek. Son derece güzel bir merkez. Görünce çok beğeneceksiniz. Türkiye’nin en güzel çevre ve iklim temalı merkezi olacak. Orada da atölyelerimiz olacak" ifadelerini kullandı.

"Dünya finaline katılmayı istiyoruz"

’MBB Robotics’ takımının çalışmaları ve başarılarını anlatan Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesi Birim Sorumlusu Emre Aşkın ise "Katıldığımız yarışmalar ve gün sonundaki kazanımları çocukların takım olabilme becerilerini geliştiriyor. Biz de atölyemizde çocuklara katkı sağlıyoruz. Teknoloji bizim için araç ama önemli olan onların birliktelik sağlaması. Bu amaçla da ‘Mesafeler bilime engel değil’ diyerek, Mersin’in 10 ilçesine bilim otobüsü aracılığıyla atölyedeki imkanları diğer çocuklarla paylaşmak için gidiyorlar. Yaptıkları çalışmaları belediyemizin düzenlemiş olduğu festivallerde, etkinliklerde gençlerle paylaşıyorlar. Bunlar bizler için çok mutluluk verici. Bir ekip olduk ve birlikte yola devam ediyoruz" dedi. Teknoloji alanında var olabilecek bütün çalışmaları üstlenmeye hazır olduklarını vurgulayan Aşkın, "Geçtiğimiz hafta Hatay’dan davet aldık. Eskişehir, Manisa, Ankara ve Samsun’a gittik. Önümüzdeki aylarda İstanbul turnuvası gerçekleşecek. Mart ayında da Amerika’dan davet aldılar. Dünya finaline katılmayı istiyoruz" diye konuştu.