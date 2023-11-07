Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim Hizmetleri Şubesi öğretmenleri, eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezinden faydalanan öğrencilerin evlerine veli ziyaretlerine başladı. Her yıl yaptıkları ziyaretlerde, öğrencinin evdeki sosyal ortamı ve ders çalışma ortamını gören öğretmenler, derslerinin durumu ve ilerleyişi hakkında da velileri bilgilendiriyor.

Ziyaretlerde öğrencinin kurs merkezindeki başarı durumu, sınav sonuçları gibi konular üzerinde durulurken, üzerine eğilmesi gereken dersler ve konular da iletiliyor. Ziyaretlerden mutlu olan veliler, çocukları ile yakından ilgilenilmesinden son derece memnun. İlk veli ziyareti, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Hal Şubesi’nde LGS’ye hazırlanan Fatmanur Öğrü’nün evine yapıldı. Fatmanur’un annesi ile sohbet eden öğretmenleri, Fatmanur’un dersleri hakkında bilgi verdi. Kurs merkezinin mahallelerine açılmasının kendileri için büyük bir avantaj olduğunu kaydeden anne Emel Öğrü, yapılan ziyaretin de kızının ilerleyişini birebir öğrenme açısından önemli olduğunu söyledi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş ise “10 ilçemizde toplam 20 kurs merkezimizde hem LGS hem de YKS’ye hazırlanan öğrencilerimize yönelik yaptığımız veli ziyaretlerini bu yıl da devam ettiriyoruz. Çünkü geçen yılki dönüşler çok olumluydu. Bu zorlu sınav yılında hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz, yanlarında olduğumuzu hissediyor” dedi.

Eğitim öğretim yılı sonuna kadar yaklaşık 7 bin veliyi ziyaret etmeyi planladıklarını ve bu ziyaretlerdeki amaçlarının, öğrencinin evindeki sosyal yaşamını ve çalışma ortamını görmek olduğunu kaydeden Karakuş, “Aynı zamanda alanında uzman öğretmenlerimizle birlikte, ailemizle fikir alışverişinde bulunuyoruz. Öğretmen, öğrenci ve veli iş birliğini ne kadar sıkı tutarsak başarımızın artacağını bildiğimizden dolayı, bu ziyaretlerimizi yıl boyunca devam ettireceğiz. Eğitim hizmetleri ailesi olarak bu zorlu sınav yılında, hem velilerimizin hem de öğrencilerimizin yanında olacağız” diye konuştu.

Evine ziyaret gerçekleştirilen Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Hal Şubesi’nde LGS’ye hazırlanan Fatmanur Öğrü’nün annesi Emel Öğrü de önce kurs merkezinin mahallelerine açılmasını değerlendirerek, “Bunun bize kat kat faydası oldu. Hem okulda hem ödevleri konusunda Fatma’nın derslerine çok büyük etkisi oldu. Kütüphanemiz açıldı, kitap okumak için gidip geliyor. Bizim için çok iyi oldu” şeklinde konuştu.

Kurs merkezinde verilen ücretsiz öğle yemeğinin de Fatmanur’a zaman kazandırdığını söyleyen Öğrü, “Zaten çocuk okuldan direkt geliyor, evde hiç vakit kaybetmeden kurs merkezine geçerek yemeğini yiyor ve derse katılım sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Öğrü, “Bu ziyaret sayesinde hem öğretmenlerimizle tanışmış oluyoruz hem de onlar bizi yakından tanıyorlar. Çocuğun gelişimi açısından da çok iyi oluyor” dedi.

LGS kurs merkezinden faydalanan 8. sınıf öğrencisi Fatmanur Öğrü ise eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezinden çok memnun olduğunu söyleyerek, “Ben kurs merkezini, öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Matematik dersiyle uğraşmak istemiyordum, ama Kurs Merkezi’ndeki öğretmenim benimle çok ilgileniyor. Ben Tansu Hoca’yla birlikte matematik dersini sevmeye başladım” diye konuştu.