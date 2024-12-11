Mersin Büyükşehir Belediyesi, gençlerin daha ferah ve konforlu bir ortamda okuma, ders çalışabilme ve araştırma yapabilmesi amacıyla açtığı okuma salonlarıyla eğitime desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Çiftlikköy’de yeniden faaliyete geçirilen Neptün İpek Yılmaz Okuma Salonu öğrencilerin ilgisiyle karşılaştı.

Eğitime desteğini her geçen gün artıran Büyükşehir Belediyesi, açtığı okuma salonları ile evde veya yurt ortamında ders çalışma imkanı bulunmayan öğrenciler için verimli bir çalışma ortamı sunuyor. Bu kapsamda bir süredir kapalı olan ve daha önce marina karşısında bulunan ’Neptün İpek Yılmaz Okuma Salonu’, Mersin Üniversitesi ana giriş kapısına çok yakın bir konumda yeniden faaliyete girdi. Oldukça merkezi bir lokasyonda bulunan okuma salonu kısa bir süre önce faaliyete girmesine rağmen, şimdiden öğrencilerin gözdesi haline geldi. Sabah erken saatlerde hizmet vermeye başlayan okuma salonu, hem ferah, hem de konforlu yapısıyla evde veya yurt ortamında ders çalışma imkanı bulamayan öğrenciler için de oldukça verimli bir çalışma ortamı sunuyor. Bireysel ve grup çalışması yapmak isteyenler için 2 bölümden oluşan ve 120 kişi kapasiteli okuma salonu; içerisinde yer alan kütüphane ile edebiyat, tarih, sanat, felsefe, bilişim, kişisel gelişim gibi konularda okuma ve araştırma yapmak isteyenlere de zengin bir kitap seçkisi sunuyor. Mahalle Mutfağı ve Çamaşır Kafe’ye çok yakın olan okuma salonu, öğrencilerin her ihtiyacını tek bir noktadan sağlaması bakımından da gençlere avantaj sağlıyor.

"Öğrencilerimiz burada huzurlu bir şekilde ders çalışıyor"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Neptün İpek Yılmaz Okuma Salonu sorumlusu Şenay İnanıcı, salonun yaklaşık 1,5 ay önce açıldığını belirterek, lokasyon olarak merkezi bir noktada bulunmasından dolayı öğrencilerin oldukça rağbet gösterdiğini söyledi. Okuma salonunun 2 bölümden oluştuğunu ve 120 kişilik bir kapasiteye sahip olduğunu ifade eden İnanıcı, "Öğrencilerimiz burada huzurlu bir şekilde ders çalışıyor. Mahalle Mutfağı’na yakın olması sebebiyle 3 çeşit yemeği de 15 liraya yiyebiliyorlar. Öğrencilerimize sabahları ücretsiz çorba hizmetimiz de devam ediyor. Sabah saat 07.00’den akşam 23.00’e kadar hizmet veriyoruz" diye konuştu.

"Her yere ulaşımı kolay"

YKS’ye hazırlanan öğrencilerden Mustafa Çelik de çalışma ortamının oldukça sessiz, ferah ve geniş olduğunu belirterek, "Vize ve final zamanı üniversite öğrencileri buraya ilgi gösteriyor. Ayrıca 3 çeşit yemeğin 15 liraya satılması ve ücretsiz çorba hizmeti de öğrenciler için bir avantaj" dedi.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Handan Ortakaya ise okuma salonunun oldukça konforlu bir yapısı olduğunu dile getirerek, "Buraya gelmeyi seviyorum. Arkadaşlarla burada toplu olarak çalışmak beni daha çok motive ediyor. Ortamın enerjisini seviyorum. Her yere ulaşımı kolay. Hemen yanında Çamaşır Kafe var. okuma salonunda ücretsiz çay, kahve, çorba hizmeti var" diye konuştu.