Mersin Büyükşehir Belediyesinin Gülnar’da yer alan kız öğrenci yurdu ve konukevi ile merkezde bu yıl hizmet verecek olan erkek yurdu için başvurular 29 Ağustos’ta başlıyor. Başvuruların mersin.bel.tr ve Teksin üzerinden online olarak alındığı yurtlar için son başvuru tarihi 12 Eylül. Yurt başvuruları için detaylı bilgi Alo 185 Teksin üzerinden alınabilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Gülnar’da yer alan kız öğrenci yurdu ve konukevi ile merkezde bu yıl hizmet verecek olan erkek yurdu için başvurular 29 Ağustos’ta başlıyor. Başvuruların mersin.bel.tr ve Teksin üzerinden online olarak alındığı yurtlar için son başvuru tarihi 12 Eylül. Yurt başvuruları için detaylı bilgi Alo 185 Teksin üzerinden alınabilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu Sorumlusu Arife Çelik, yurt hizmetleri ile öğrencilerin konaklama sorununa yardımcı olduklarını belirterek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Gülnar Kız Öğrenci Yurdu ve Gülnar Konukevi, bu yıl da hizmet vermeye devam edecek. Ayrıca Mersin merkezde bulunan 120 yataklı erkek öğrenci yurdumuz da bu yıl öğrenci kabulüne başlayacak” dedi.

Çelik, Gülnar’da ve Mersin merkezde yer alan yurtlar için başvuru detaylarını paylaşarak, “Başvurularımız 29 Ağustos ile 12 Eylül tarihleri arasında, Mersin Büyükşehir Belediyesi web sayfasından ve Teksin uygulamasından online olarak yapılacaktır. Başvurular bittikten sonra gerekli incelemeler yapılıp, yurt başvurusu uygun görülen öğrencilerimizle evrak teslimi için iletişime geçilecek” diye konuştu.

Gülnar’daki Mersin Üniversitesi Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu yerleşkesine yapılan Büyükşehir Belediyesi yurt ve konukevi, 68’i kız, 40’ı erkek olmak üzere toplam 108 öğrenci kapasiteli. Yurt hem Gülnar’ın kırsalında yaşayan üniversiteye hazırlık öğrencilerini hem de şehir dışından üniversite öğrenimi için Gülnar’a gelen gençleri ağırlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin bir diğer yurdu ise merkez ilçe Akdeniz’e bağlı İhsaniye Mahallesi’nde yer alıyor. Eski tıp fakültesi hastanesini, üniversite öğrencilerinin kalabileceği donanımlı bir misafirhaneye çeviren Büyükşehir Belediyesi, bu misafirhane için de başvuruları almaya başladı.

120 kişilik kapasiteye sahip erkek yurdunda odalar, 3’er ve 4’er kişilik olarak düzenlendi. Özel gereksinimli bireylerin de kullanımına uygun olacak şekilde, 1’er kişilik 5 adet engelsiz odanın bulunduğu yurt, Ekim ayında açılacak.