Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde Tarsus’tan Anamur’a kadar hizmet veren 14 LGS kurs merkezinde eğitim desteği sağlanan bin 274 öğrenci, yıl boyunca alanında uzman öğretmenler eşliğinde sınava hazırlandı. 4 Haziran’da gerçekleşen LGS'de ter döken lise adayları, yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını, 23 Haziran’da açıklanan sınav sonuçlarındaki başarılarıyla aldı.

Büyükşehir Belediyesinin Gülnar, Aydıncık ve Bozyazı kurs merkezlerinde eğitim alan 3 öğrenci, LGS’de ilçelerinin 1'incisi oldu. Gülnar’da İsmet Yiğit Gürdağ, Aydıncık’ta Mustafa Dere ve Bozyazı’da Azra Yandı, sınavda gösterdikleri başarıyla hem ailelerinin hem de yaşadıkları ilçelerin gururu oldu. Kendi ilçelerinde bulunan büyükşehir belediyesi kurs merkezlerinde sınava hazırlanan öğrenciler hem branş derslerinde, hem de rehberlik konularında kurs merkezi öğretmenlerinden çok destek aldıklarını belirtti.

LGS Bozyazı birincisi Azra Yandı, 90 soru içerisinden 89 doğru 1 yanlış yaparak, 0,08’lik dilime girme başarısı elde ettiğini belirterek, “Disiplinli ve düzenli çalıştım. Öğretmenler psikolojik olarak yardımcı oldu, anlamadığım konuları anlattılar. Özellikle son aylarda çok deneme yaptık. Ankara Fen Lisesi’ne gitmek, ardından da genetik mühendisi olmak istiyorum. Kurs merkezi olmasaydı, benim için daha zor olabilirdi. Merkeze uzak bir yerde, böyle bir imkan sağladıkları için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Hedefinde Adana Fen Lisesi olan LGS Gülnar birincisi İsmet Yiğit Gürdağ ise sınavda 90 soruda 88 doğru yaptığını söyleyerek, sınava hazırlık sürecinde büyükşehir belediyesi kurs merkezinin kendisine çok destek olduğunu belirtti. Deneme sınavlarının, direkt büyükşehir belediyesinin kendi denemeleri olduğuna dikkat çeken Gürdağ, “Öğretmenlerimiz ders dışında da, anlamadığımız konuları birebir anlatıyordu bize. Özellikle Türkçe’de kendimi çok geliştirdim ve doğru sayımı artırdım. Burada sadece ders görmedik. Hocalarımızla sohbet ettiğimiz ve oyun oynadığımız zamanlar da oluyordu. O yüzden burası bize hem ders, hem de sosyalleşme anlamında çok yardımcı oldu” dedi.

Aydıncık Kurs Merkezi’nde eğitim gören ilçe birincisi Mustafa Dere de, büyük bir başarı elde etmenin gururu içerisinde olduğuna değinerek, “Sınavda 88 doğru 2 yanlış yaparak, hedefimdeki liseye gidebilme şansını kazandım. Sınav istediğim şekilde geçti. Burada denemelere girdim, hatalarımı öğrendim. Eksik kaldığım noktalarda konu tekrarları yaptık. Eyüp Aygar Fen Lisesi’ne gitmeyi düşünüyorum. Hedefim ileride yazılım mühendisi olmak” diye konuştu.

Aydıncık Kurs Merkezi’nin, başarısı üzerinde büyük bir rol oynadığını söyleyen Dere, “Öğretmenlerimizin gözleri hep üzerimizdeydi. Bizleri sürekli takip ettiler, tüm öğrencilerle ilgilendiler. Her hafta velilerimizi arayıp görüştüler. Ben de çok çalıştım, ama başarımda kurs merkezinin payı büyük” ifadelerini kullandı.