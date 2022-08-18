Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde sınava hazırlanan toplam 4 bin 318 öğrenciden bin 244’ü üniversiteli oldu. Bu öğrencilerden 639’u lisans, 605’i ön lisans bölümlerine yerleşti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde sınava hazırlanan toplam 4 bin 318 öğrenciden bin 244’ü üniversiteli oldu. Bu öğrencilerden 639’u lisans, 605’i ön lisans bölümlerine yerleşti.

Öğrencilerden 1’i pilotaj, 34’ü tıp fakültesi, 6’sı eczacılık, 20’si diş hekimliği, 65’i mühendislik, 15’i hukuk, 133’ü öğretmenlik, 17’si psikoloji, 10’u beslenme ve diyetisyenlik, 9’u psikolojik danışmanlık ve rehberlik, 29’i hemşirelik, 16’sı ebelik, 4’ü genetik, 3’ü mimarlık ve 14’ü gastronomi ve mutfak sanatları gibi bölümlere yerleşti. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ile hareket eden ve öğrencilere her konuda destek olmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, öğrenim yardımları ile de gençleri ve ailelerini desteklemeyi sürdürecek. 6 yıllık okul kazananlar 1 yıl boyunca 4 bin 500, 5 yıllık okul kazananlar 3 bin 750, 4 yıllık okul kazananlar 3 bin ve 2 yıllık okul kazananlar ise bin 500 lira geri ödemesiz eğitim yardımı alabilecekler. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, “2022 YKS tercih sonuçları açıklandı. Öğrencilerimizden almış olduğumuz dönütlerde, büyük başarı elde ettiğimizi gördük. Tüm kurs merkezlerimizde 4 bin 318 öğrencimizle sınavlara hazırlandık ve bu öğrencilerimizden 1244’ü üniversiteli oldu. 34 öğrencimiz tıp fakültesini, 15 öğrencimiz hukuk fakültesini, 65 öğrencimiz mühendislik fakültelerini ve 20 öğrencimiz de diş hekimliği fakültesini kazandı. Bunların yanı sıra 133 öğrencimiz de değişik branşlardaki eğitim fakültelerine girmeye hak kazandı” dedi.



“Öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz”

Büyükşehir Belediyesinin eğitim yardımları hakkında da konuşan Karakuş, “Bundan sonraki dönemde de öğrencilerimize öğrenim yardımında bulunacağız. Başkanımız Vahap Seçer'in en son Meclis Toplantısı’nda da belirttiği gibi öğrenim yardım miktarlarını, eğitimin süreceği yıllara göre ayırdık. 2 yıllık olan öğrencilerimize bin 500 TL, 4 yıllık öğrencilerimize 3 bin TL, 5 yıllık öğrencilerimize 3 bin 750 TL ve 6 yıllık fakülte kazanan öğrencilerimize de 4 bin 500 TL geri ödemesiz eğitim yardımında bulunacağız” diye konuştu.

Öğrencilere sunulan yurt imkanı konusunda da bilgi veren Karakuş, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, bizler sadece üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize ücretsiz kurs merkezleri ve öğrenim yardımı olarak hizmet vermiyoruz. Aynı zamanda bir öğrenci kenti olan Mersin'e dışarıdan gelen gençler için de; merkezde erkek öğrenci yurdumuzla, Gülnar’da da kız öğrenci yurdumuz ve erkek öğrenciler için misafirhanemizle hizmet vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Büyükşehir sayesinde hayallerimize kavuştuk”

İnönü Üniversitesi İngilizce Tıp’a yerleşen öğrencilerden Sıla Bitim, kurs merkezinde aldığı eğitimin çok güzel olduğunu belirterek, "Öğretmenler tercih döneminde bize çok yardımcı oldu. Sıralamada 15 bininciydim. Böyle bir başarı bekliyordum. Bu proje çerçevesinde ücretsiz ders görmemiz çok önemli ve kıymetli. Yani Büyükşehir Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlaması ve sürekli yardımcı olması çok iyi. Mersin Büyükşehir Belediyesine, yaptığı tüm çalışmalardan ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Hayallerimize kavuşmamızı sağladılar” diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazanan öğrencilerden Nisanur Demir, “Hayalim olan bir bölümdü. Ankara Üniversitesi olunca da çok mutlu oldum. Hem rehber öğretmenimiz hem de sınıf öğretmenimiz çok yardımcı oldu bu konuda. Etüt ve özel ders konusunda çok yardım ettiler. Haftalık deneme sınavlarına giriyordum, çok yardımcı oluyorlardı. Bunun sonucunda netlerim bayağı yükseldi. İyi ki gelmişim diyorum. Çünkü bu imkanlar olmasaydı, belki bu seviyeye gelemeyecektim ve bu üniversiteyi kazanamayacaktım. Bu yüzden çok teşekkür ederim” dedi.