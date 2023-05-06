Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına alınacak 100 itfaiye erinin uygulamalı sınavları tamamlandı. Belirlenen şartlara uygun 500 adayın kazanmak için ter döktüğü, tüm adayların rahatlıkla izleyebildiği ve tamamı baştan sona kayıt altına alınan sınavın sonuçlarının, 8 Mayıs Pazartesi günü açıklanacağı bildirildi.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde 24 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen yazılı sınavın ardından yapılan uygulamalı sınavda parkurlar, 30 metrelik düz koşu, düz takla, lastikten geçme, denge tahtası, köpük bidonu taşıma, kuleye lastik çekme, şınav, kuleye tırmanış, balyoz kullanma, tünel geçme, manken taşıma, karanlık oda, engel atlama, hortum taşıma ve hedefe su atışından oluştu. Ata Eğitim Merkezi’nde başlangıç ve bitiş noktasına fotosel yerleştirilerek oluşturulan parkurda adaylar, kazanabilmek adına ter döktü. Kadın adaylar için 3 dakika 20 saniye, erkek adaylar için ise 3 dakika 10 saniye ve altında tamamlayanların 100 puan aldığı sınavda, her bir aday zorlu parkuru tamamlamak için kıyasıya yarıştı. Sınavın açık alanda, tüm adayların görebileceği şekilde şeffaf olması ve kayıt altına alınması ise adayların güvenini sağladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sınava katılmak içi şehir dışından gelen ve kalacak yeri olmayan adaylara konaklama imkanı sağlarken, tüm adaylara ise sabahları sıcak çorba öğleleri de yemek ikramında bulundu.

Tok: “8 Mayıs’ta sınav sonuçlarını açıklayacağız”

Uygulamalı sınavı takip eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Komisyon Başkanı Olcay Tok, “Sınavlar beklediğimizden çok daha iyi gitti. Bizim parkurumuz, diğer itfaiye eri alımlarına ve diğer belediyelerin parkurlarına göre biraz daha zorlu bir parkur, ama maşallah çocuklar iyi hazırlanmışlar. Muhtemelen 8 Mayıs Pazartesi günü sınav sonuçlarını açıklayacağız” dedi.

Başvuru ve sınav süreçlerinin tam bir şeffaflık içinde geçtiğini belirten Tok, “Baktığımız zaman, geçmişten bu yana hep mülakat yapılmış. Uygulamalı sınav fotoselle yapıldı. Tamamen şeffaf, herkes görüyor. Aynı zamanda adaylar da müdahale etmeden izleyebiliyorlar. O yüzden çok şeffaf bir sınav oldu. Zaten bunu adaylarımızın hepsi de kabul ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Harran Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü mezunu olan ve sınava katılan adaylardan 21 yaşındaki Merve Beyaztepe, itfaiye eri alımını Mersin Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarında gördüğünü belirterek,"“ Uygulama sınavı iyiydi, güzel geçti. Parkur benim için bayağı zordu, fakat 3 dakika 12 saniye ile kapatmayı başardım. Adaylar buraya gelip herkesi izleyebiliyorlar. Hiçbir şey kapalı bir odada olmuyor. O yüzden gayet şeffaftı. Bizi çalıştıran amirlerimize, hocalarımıza teşekkür ederim. Bizim üzerimizde çok emekleri var” şeklinde konuştu.

Amasya Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü’nden mezun olan adaylardan 21 yaşındaki Duranoğlu da parkuru 2 dakika 47 saniyede bitirdi. Sınavı değerlendiren Duranoğlu, “Parkur zorluydu, ama geçtim. İtfaiye mesleğinin ne kadar zor olduğunu gösteren bir parkurdu” dedi.

Atamaya esas puanın hesaplanması ise adayın yazılı sınav sonucunun yüzde 40’ı ile uygulamalı sınav sonucunun yüzde 60’ı toplanıp, ortaya çıkan puanın yüzde 50’si alınarak, KPSS puanın yüzde 50’si ile toplanarak belirleneceği kaydedildi.