Mersin Büyükşehir Belediyesince kreşten ilkokula, ortaokuldan liseye ve üniversiteye kadar eğitimin her alanında öğrencilerin desteklendiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin’in belirli noktalarında açılan kreşlerle öğrencilerin ilkokula daha hazır bir şekilde başlaması sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesinin Münir Özkul, Adile Teyze, Begonvil, Halkkent çocuk gelişim merkezleri ile Yenice Yaşar Bayboğan çocuk atölyesine çocuklarını güvenle emanet eden aileler, hem daha ekonomik koşullarda hem de daha donanımlı kreşlerde çocuklarının eğitim alabilmelerinin mutluluğunu yaşıyor. Bugüne kadar 600’den fazla çocuk eğitim hayatına ilk adımı, çocuk gelişim merkezlerinde attı.

Öğrencilerin beslenmeleri de Büyükşehir Belediyesine emanet

Eğitimin her alanında öğrencilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, çocuklar ve gençlerin beslenmesini de ihmal etmiyor. Özellikle çocukların gelişimi için en önemli unsur olan sağlıklı gıdaya erişim için de önemli adımlar atan belediye, okullarda gerçekleştirdiği süt, kuruyemiş dağıtımı ve LGS kurs merkezlerinde verdiği öğle yemekleriyle, derinleşen ekonomik kriz sebebiyle gıdaya erişmekte zorlanan öğrencilerin ve ailelerinin yanında oluyor. Çocukların beslenmelerine katkı sağlamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede ihtiyaç sahipliği belirlenmiş okullarda, ilkokul çağındaki çocuklara bugüne kadar toplam 4 milyon 192 bin 916 süt paketi ulaştırırken, 75 bin kuruyemiş paketi dağıtımını da gerçekleştirdi.

Eğitimde fırsat eşitliği önceleniyor

‘Eğitimde fırsat eşitliği’ temel ilkesini önceleyen ve bu doğrultuda özellikle dezavantajlı mahallelerde liseye ve üniversiteye ücretsiz hazırlık kursları açan Büyükşehir Belediyesi, kurs merkezlerinde eğitim vermekle de kalmıyor soru bankası, yaprak test ve deneme sınavı desteği, rehberlik/seminer çalışmaları ve motivasyon etkinlikleri gibi desteklerle de öğrencilerin her açıdan yanında oluyor. Belediyenin Turgut Türkalp, Hal, Kazanlı, Çilek, Özgürlük, Mithatpaşa, Eski Ömerli, Turgutreis ve Halkkent mahallelerinde açtığı LGS kurs merkezlerinde ücretsiz bir şekilde eğitim gören öğrenciler, LGS’ye deneyimli ve uzman öğretmenler eşliğinde hazırlanırken, sınav stresini de kurs merkezlerinde yer alan uzman psikologların yardımı ile yeniyor.

Üniversiteye hazırlık noktasında da Büyükşehir Belediyesinin desteğini alan öğrenciler, YKS kurs merkezlerinde üniversite sınavına ücretsiz bir şekilde hazırlanma imkânı buluyor. Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Erdemli, Gülnar, Halkkent, Mut, Silifke, Tarsus ve Yenice’de yer alan YKS merkezlerinde eğitim gören öğrenciler, geleceklerinin en önemli adımlarından bir tanesi olan üniversite hazırlık sürecinde, Büyükşehir Belediyesinin desteğini hep yanında hissediyor.

Öğrencilerin sınav stresi yaşamamaları adına uzman eğitimciler ile yanında olan belediye, kent genelinde ve öğrencilere yönelik özel olarak gerçekleştirdiği konser ve festival gibi etkinliklerle de onların moral depolamasına yardımcı oluyor. Ayrıca öğrencileri sınava hazırlamanın yanı sıra, ailelerinin de maddi durumunu gözeterek, ’Halk Kart’tan yararlanan ailelerin çocukları ile kurs merkezlerinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin YKS sınav ücretlerini ödeyerek destek olmayı sürdürüyor. Büyükşehir bu sayede gençlere hem maddi hem de manevi anlamda varlığını hissettiriyor. Bugüne kadar toplam 21 bin 744 öğrenci YKS’ye, 5 bin 293 öğrenci ise LGS’ye Büyükşehir Belediyesi ile hazırlandı.

Üniversiteli gençlerin yanında

Üniversiteli öğrenciler için de hayata geçirdiği birbirinden farklı hizmetlerle Mersin’i bir öğrenci kenti haline getiren Büyükşehir Belediyesi, üniversiteli öğrencilerin her ihtiyacını gözeterek; barınmadan beslenmeye, ulaşımdan eğitim yardımına kadar birçok projesiyle üniversitelilerin yanında oluyor. Şehir dışında yaşayan ve Mersin’deki üniversiteleri kazanan gençleri, kente adım attıkları otogarda karşılayan Büyükşehir Belediyesi; öğrencilere kentle ilgili bilgiler vererek, belediyenin öğrenci dostu hizmetlerinden yararlanabilmeleri için yönlendirmeler yapıyor. Barınma sorununun tırmandığı günümüz koşullarında, öğrencilerin konaklayabilmesi için açtığı yurtlarla gençlerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Mersin merkezde hizmet veren Erkek Öğrenci Yurdu ile Gülnar’da bulunan Özel Gülnar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ve Gülnar Erkek Konuk Evi sayesinde, ailesinden uzakta yaşayan gençlere aile sıcaklığını hissettiriyor.