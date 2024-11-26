Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım Ayı Olağan Toplantısında, belediyenin 2025 yılı bütçesi 27 milyar 500 milyon lira olarak oy birliğiyle kabul edildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2024 Yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısının 3. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda yapılan toplantıda, komisyonlara havale edilen 5 ve birimden gelen 3 madde olmak üzere toplam 8 madde görüşüldü.

Gündem dışı konuşmalar bölümünde, Erdemli ilçesindeki yapılaşma ile ilgili yaşanan olaylara ilişkin, insanlardan gelen şikayetler hakkında görüntüler aktaran Başkan Seçer, farklı mahallelerden örnekler ile meclis üyelerine durum hakkında bilgi verdi. Seçer, “Orada katliam yapılıyor ve bunu engellemede zorlanıyoruz” dedi. Kat ve metrekare oranlarında görülen verilerin kabul edilebilir olmadığını söyleyen Seçer,

ilçe belediyesinden evrakların Büyükşehir Belediyesine geç gönderildiği belirtilirken, bu durumla ilgili 2,5 ay önce cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Seçer, “Yanlış giden bir şey var ama hızlı giden bir şey daha var. İnşaatlar sürüp gidiyor. Sizin bize destek olmanız gerekiyor. Mevzuat gerekliliği bu parça altında belediye kalır, ilçe belediyesi kalır" diye konuştu.

2025 yılı bütçesi 27 milyar 500 milyon TL oldu

Seçer, meclis toplantısında komisyona havale edilen, Mersin Büyükşehir Belediyesi 2025 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesinin 27 milyar 500 milyon TL’ye bağlanması konusunda meclis üyelerine sunum gerçekleştirdi. Sunumunda gelir-gider bütçesinin gerçekleşme oranlarını ve yatırım için bütçe oranlarını aktaran Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesinin mali disiplini olan bir belediye olduğunu ifade etti.

2019 ve 2024 yıllarında gelir-gider gerçekleşme oranlarını gösteren Seçer, “Hiç kimseye hayal satmıyoruz, yatırımları bütçemize göre ayarlıyoruz, onun için hep yüzde 90, yüzde 100 arasında bir gerçekleşme oluyor. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. Halkımıza ait sözleri gerçekleştireceğiz, bu yatırımlar zaten halkımızın sözlerine yatırımlar” ifadelerine yer verdi. 5 yıllık borç süreci grafiği ile ilgili bilgi aktaran Seçer, “Göreve geldiğimizde toplam 400 milyon dolarlık bir borç vardı. O günkü 2019’da gerçekleşen gelir bütçemize oranı ise 158’di. 2024 yılında Ekim ayı itibarıyla ona 100 TL gelir karşılığında 43,70 TL borcumuz var. Bu oran yılın sonuna kadar yüzde 28’e düşecek” şeklinde konuştu.

“Önümüzdeki yılı bir yatırım yılı olarak değerlendiriyoruz”

Yatırımların toplam bütçeye göre yüzde 40’ın üzerinde olduğunu aktaran Seçer, "Bugün geldiğimiz nokta borçlarımızın makul düzeyde ve bütçe tahmininin yüzde 90 üzerinde gerçekleşmiş olduğunu, bütçenin gücünü gösteriyor" diye konuştu. 2025 yılı için öngörüsünü aktaran Seçer, “2025 yılında yatırımlar için bütçe oranımızın yüzde 48’e çıkacağını düşünüyoruz. Gelecek yılı, bir yatırım yılı olarak değerlendiriyoruz. Zaten yatırım programımızı yaptık, hangi aylarda hangi yatırımlar yapılacak bunlara hazır ve ay ay uygulamaya girecek” dedi.

“Sosyal projelere 2025 yılında 44 milyon dolar ayırdık”

2019 yılında göreve geldiklerinde sosyal politikalar teorisi için 5 daireye önemli bütçeler ayırdıklarını söyleyen Seçer, “Göreve geldiğimiz 2019 yılında bu hizmetler için 6 milyon 294 bin dolarlık bütçe kullandık. Geldiğimiz noktada, bu yıl itibariyle bu rakam 31 milyon 33 bin dolara yükseldi. Yani yaklaşık 5 kat yükselen bir bütçeyi konuşuyoruz. Sosyal hizmetlere 2025 yılında ayırdığımız tahmin bütçemiz 44 milyon dolar” diye konuştu.

Meclis Toplantısında, Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2025 yılı bütçesinin 27 milyar 500 milyon TL’ye bağlanması konusu madde madde oylandıktan sonra oy birliğiyle kabul edildi. Seçer oylamanın ardından, “2025 yılında öngördüğümüz bütçenin gerçekleşmesi için disipline edilmiştir. Ortaya koyduğumuz ve söz verdiğimiz projeleri bir bir gerçekleştireceğiz. Umut ediyorum 2025 yılı içerisinde öngöremediğimiz hadiseler ile karşı karşıya gelmeyiz ve her şey yolunda gider. Bütçemiz Mersin’e hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.