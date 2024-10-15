Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı oy birliğiyle kabul edildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2024 Yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısı’nın 2. Birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis Toplantısı’nda, komisyonlara havale edilen 6, birimlerden gelen 28 madde olmak üzere toplam 34 madde görüşüldü.

1. Başkan Vekili Ali Uyan Gündem Dışı Konuşmalar Bölümü’nde, bu yıl Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılını kutlayacaklarını belirterek, "Cumhuriyet’i kuran kadroların bugünkü mirasçıları olarak görevimiz, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmaktır. 101. yaşını kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramı’nda Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, mücadele arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

2025-2029 Dönemi Stratejik Planı oy birliğiyle kabul edildi

Gündem Dışı Konuşmalar Bölümü’nün ardından maddelerin oylanmasına geçildi. Komisyonlara havale edilen konular arasında yer alan; Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı, Meclis Toplantısı’nda oy birliğiyle kabul edildi.

Komisyonlara havale edilen konulardan biri olan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca kurulması planlanan Güneş Enerji Santralinin (GES) ve Sulama Tankeri Desteği Projesi kapsamlarında talep sahibi sulama kooperatifi ve Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne kayıtlı yetiştiricilere proje maliyetinin yüzde 50’sinin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca açılacak hesap numarasına ’katkı payı’ adı altında yatırılması ile ilgili konu da oy birliğiyle kabul edildi.

Bir meclis üyesinin Erdemli’ye ilgi gösterilmediği iddiasına yanıt veren Uyan, "Başkanımızın Erdemli’ye ve Erdemli halkına olan saygısı, sevgisi ve hizmeti Erdemli için de Tarsus için de Gülnar için de geçerli. Bu durum 13 ilçemiz için de geçerli" diye konuştu.

Maddelerin görüşülmesinin ardından Meclis toplantısı sona erdi.