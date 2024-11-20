Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı çatısı altında faaliyet gösteren Kent Orkestrası, Belediye Bandosu, Türk Halk Müziği ile Türk Sanat Müziği Topluluğuna 31 yeni sanatçı alımı yapacak.

Kültür ve sanatın kenti olan Mersin’e yeni yetenekler kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, sanat kadrolarını günden güne güçlendiriyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger’in de jüri üyesi olduğu sınavda, Mersin Devlet Opera ve Balesi, Eskişehir Senfoni Orkestrası ve Çukurova Senfoni Orkestrasından sanatçı jüri üyeleri yer alıyor. Kamera kaydı eşliğinde, şeffaf ve liyakata dayalı olarak yapılan sanatçı alımı kapsamında keman, viyola, viyolonsel, trompet, trombon, tuba, saksafon, klarnet gibi birçok farklı dalda sanatçı ve solist alımı yapılacak. Adaylar sınav sonuçlarına, ’mersin.bel.tr’ adresinin duyurular kısmından ulaşabilecek.

“Sınavlarımız objektif değerlendirme ve liyakate dayalı”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, gerçekleştirilen sınavlarla ilgili bilgi vererek, “Objektif değerlendirme ve liyakatı ön planda tutan bir jürinin önünde, Mersin Devlet Opera ve Balesi, Eskişehir Senfoni Orkestrası ve Çukurova Senfoni Orkestrasında yer alan ve profesyonel sanatçılardan oluşan bir jüri önünde sınavımızı gerçekleştiriyoruz. Sınavlarımız objektif değerlendirme ve liyakate dayalıdır. Çünkü bu, sanatın olmazsa olmazıdır. Oldukça yoğun bir katılım var. Birbirinden yetenekli ve başarılı sanatçı adaylarını dinliyoruz, çok da keyif alıyoruz. Öncesinde belirlemiş olduğumuz şartname doğrultusunda, sınava hazırlandıkları parçaları kendi enstrümanları ile dinliyoruz” dedi.

“Önemsenen ve teveccüh edilen sanat kurumlarına sahibiz”

Farklı enstrümanlar için sınav yaptıklarını kaydeden Özdülger, solist alımı da gerçekleştireceklerini söyledi. Özdülger, sınavın objektifliğine dikkat çekerek, “Özendiğimizi, önemsediğimizi ve ne kadar objektif olduğumuzu belli ettiğimiz ve bunun da herkes tarafından fark edildiğini gördüğümüz bir sınav bu. Çünkü gelen tüm sanatçı adayı arkadaşlarımız, kendi eğitimlerini ve kişisel anlamda iç disiplinlerini tamamlamış, eserlerine ve enstrümanlarına hakimler. Buradan anlıyoruz ki, belediye çatısı altında teveccüh edilen, önemsenen sanat kurumlarına sahibiz. Bunun mutluluğunu ben gördüm, yaşadım ve jüri üyesi diğer arkadaşlarım da bunu dile getirdiler. Başkanımız Vahap Seçer’in sanata ve sanatçıya verdiği önem, özen zaten ortada. Bunu artık sadece Mersin değil, tüm Türkiye biliyor” diye konuştu.

“Sınava, Türkiye’nin birçok şehrinden sanatçılar katılıyor”

Sınava sadece Mersin’den değil, Türkiye’nin farklı kentlerinden de katılımın olduğunu kaydeden Özdülger, “Çanakkale’den, Eskişehir’den, Ankara’dan, Adana’dan, Muğla’dan, İzmir’den gelen arkadaşlarımız var. Bu da bizim aslında gerçekten çok sevgiyle, çok özenerek, çok önemseyerek, çok dikkat ederek ve kaliteden ödün vermeyerek; eğitimine önem vermiş kişileri liyakate dayalı bir şekilde ve objektif bakarak değerlendirdiğimizi gösteriyor” ifadelerini kullandı.

19-23 Kasım tarihleri arasında sürecek sınavlarla, birçok branşta sanatçı ve solist alımı gerçekleştirilecek.