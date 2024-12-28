Mersin Büyükşehir Belediyesi, soğuk kış günlerinde vatandaşlara ’kaynar’ ikramı yapıyor. Kentin farklı noktalarından mobil araçlarla dağıtılan kaynar, içerdiği baharatlar sayesinde hem sıcak tutuyor, hem de soğuk algınlıklarına karşı koruyucu etki sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, haftanın 5 günü vatandaşlara kaynar ikram ediyor. Gerçekleştirdiği ikramla vatandaşların içini ısıtan Büyükşehir Belediyesi, yerel lezzetlerin tanıtımını da yapıyor. Kentin yöresel lezzetlerinden biri olan kaynar, içeriğindeki bol baharatlarla şifalı bir içecek olarak tercih ediliyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde pazartesi Tarsus Yarenlik Alanı çıkışında, salı bankalar önünde, çarşamba Toroslar Kuvay-i Milliye Caddesi’nde, perşembe Akdeniz ilçesi Yoğurt Pazarı’nda, cuma günü ise Yenişehir ilçesi Alanya Sokağı ve Tarsus Kültür Park önünde mobil araçlarla kaynar ikramı yapılıyor.

"Kültürel bir değeri yaşatma misyonumuzu da destekliyor"

Sosyal Hizmetler Dairesi’nde görev yapan Sosyal Hizmet Uzmanı Yusuf Yazgı, "Kış aylarında vatandaşlarımızın bağışıklık sistemlerini desteklemek amacıyla, zengin baharatlarla yapılan geleneksel kaynar ikramını gerçekleştiriyoruz. Kentimizin 6 yoğun meydanında haftanın 5 günü dağıtım yaptığımız bu geleneksel içecek, vatandaşların beğenisini topluyor. Kaynar dağıtımı Mersinlilerin kış günlerinde içini ısıtmanın yanı sıra, kültürel bir değeri yaşatma misyonumuzu da destekliyor" dedi.

Kaynarın soğuk havada çok iyi geldiğini belirten Sevinç Takar, "Bu soğuk havada kaynar içimizi ısıttı" diye konuştu.

Mersinli olmasına rağmen daha önce kaynar tatmadığını ifade eden Gurbet Çirik de "İlk defa içiyorum. Çok güzel. Hava çok soğuk, içimi ısıttı" ifadelerini kullandı. Kaynarın şifa kaynağı olduğunu vurgulayan Gülhan Öner ise "Soğuk havada bu şifalı içecek çok güzel gidiyor" dedi.