Başkan Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi’nin üretime ve üreticiye desteklerinden biri olan Tarımsal Ürün Dağıtım Töreni’ne katıldı.

Mersin’in ihtiyacı olan suyu karşılayabilecek bir barajın olduğunu hatırlatan Başkan Seçer, Pamukluk Barajı’na yapılacak isale hattı ve arıtma tesisi ile birçok sorunun halledilebileceğinin altını çizdi.

4 yıl boyunca üreticiye yem, sulama borusu, küçükbaş hayvan gibi birçok destek verdiklerini belirten Seçer, “Bu dağıtımlarda adaletli olduğumuzdan eminim, hiçbir endişem yok” dedi.

Tarımın ekonomik getirisinin yanı sıra sosyal bir yönünün de olduğuna değinen Başkan Seçer, tarımın olmamasının işsiz insan sayısının artmasına neden olacağını söyledi. Seçer, “Ben üreticiyi anlayabilirim. Göreve geldiğimiz günden bu yana tarım bizim için öncelikli. Sadece bizim yönetim anlayışımızdan kaynaklı tarıma destek veriyoruz” diye konuştu.

Tarsus'tan Mersin merkeze, Anamur'dan Çamlıyayla’ya kadar yol çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Başkan Seçer, “Üreticinin ürettiği ürünü pazara getirebilmesi için iyi bir yol lazım. Yoksa ürettiği kiraz, domates pazara girene kadar komposto, salça olur. Hiç merak etmeyin üreticinin derdini bilen bir başkanınız var” dedi.

Kendisinin CHP’li bir belediye başkanı olduğunu ancak hiçbir zaman parti ayrımı gözetmediğinin altını çizen Seçer, “Ben bu memlekete adalet dağıtmak için, haksızlığı hukuksuzluğu ortadan kaldırmak için belediye başkanı oldum. CHP’nin adayı Vahap Seçer’se mindere çıkar ve 5 yıllık sürede yaptığı işlerden dolayı da mindere çekinmeden çıkar” ifadelerini kullandı.

Üretime ve üreticiye verdiği desteklerle Türkiye’ye örnek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, her geçen gün artan maliyetler nedeniyle üretemez hale gelen üreticiye destek vermeye ve Mersin’de tarımsal kalkınmanın önünü açmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Mersin’in merkezden kırsala çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen Tarımsal Ürün Dağıtım Töreni’nin yeni adresi Akdeniz ilçesi oldu. Başkan Seçer’in katılımı ile Yakaköy Canlı Hayvan Ticaret Merkezi’nde “Sulama Borusu, Makine - Ekipman ile Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi Kapsamında Küçükbaş Hayvan ve Yem Dağıtım Töreni” düzenledi.

Dağıtım Töreni kapsamında, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Akdeniz, Çamlıyayla, Mezitli, Tarsus, Toroslar ve Yenişehir ilçelerindeki 34 üreticiye 850 küçükbaş hayvan,136 ton yem, sulama kooperatiflerine 13 bin 638 metre çelik sulama borusu desteği ile 1 adet Üzüm Sıkma Makinesi ve 1 adet Ceviz Soyma Makinesi teslim edildi.

Törene Başkan Vahap Seçer’in yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Talat Dinçer, Hasan Ufuk Çakır, Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Akdeniz İlçe Başkanı Semih Palamut, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, kooperatif, birlik ve oda temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

“Barajlarda muazzam bir buharlaşma var”

Sıcak havalar dolayısıyla yaşanan su sıkıntısına değinerek konuşmasına başlayan Başkan Seçer, “Hava çok sıcak ve barajlarda muazzam bir buharlaşma var. Geçtiğimiz kış ayı da çok kurak geçti. Arzu ettiğimiz karlar Toroslar’ın tepelerine yağmadı. Toroslar’ın tepelerine kar yağmazsa yazın işimiz sıkıntı, bunu da biliyorduk” dedi.

“Mersin’in yeni bir su kaynağına ihtiyacı var: Pamukluk Barajı”

Mersin’in ihtiyacı olan suyu karşılayabilecek bir barajın olduğunu hatırlatan Başkan Seçer, Pamukluk Barajı’na yapılacak isale hattı ve arıtma tesisi ile birçok sorunun halledilebileceğinin altını çizerek, “Mersin’in yeni bir su kaynağına ihtiyacı var. Bu kaynak da Pamukluk Barajı. Şu anda barajda su var. Bizim emniyet supabımız niteliğinde bir depo görevi görüyor. Biz Berdan Barajı’ndan suyu ise elektrik enerjisiyle basıyoruz. MESKİ’nin elektrik faturası yılda 1 milyar TL’nin üzerinde. Ancak Pamukluk Barajı’na bir isale hattı ve bir içme suyu arıtma tesisi yaptığımız noktada artık Mersin’e suyu cazibe yoluyla alacağız. Yani elektrik enerjisi harcamayacağız. Faturalarınız daha ucuz su bedeli ile gelecek” ifadelerini kullandı.

“Çevre Bakanı, finansman kaynağı konusunda bize katkı sunacağını söyledi”

Pamukluk Barajı için önceki dönemlerde Devlet Su İşleri (DSİ) ile bir protokol yapıldığını ancak DSİ tarafından şu ana kadar herhangi bir çalışma yapılmadığını söyleyen Başkan Seçer, “Bunu siyaset meselesi ya da bir polemik meselesi yapmayalım. DSİ bir hazırlık içerisinde. ‘Biz o protokolü unutalım, isale hattını yapalım, MESKİ de arıtma tesisini yapsın’ diyor. Biz de şu anda herhangi bir finansman imkânımız olmadığı halde; özellikle Avrupa Birliği fonları ve diğer yabancı fonlardan İller Bankası aracılığıyla faydalanma umuduyla bunu kabul ediyoruz ve bunun yapımı için zaten proje çalışmalarımız başladı” dedi.

MESKİ’nin bu konuda çalışmalara başladığını kaydeden Başkan Seçer, kendisinin de ilgili bakanlıkla görüştüğünü belirterek, “MESKİ uluslararası kredi kuruluşları ile görüşüp kredi temin etme peşinde. Geçtiğimiz günlerde de ben Sayın Çevre Bakanı’nı ziyaret ettim. Biliyorsunuz İller Bankası Çevre Bakanlığı’na bağlı. Sayın Özhaseki’ye şu anda size anlattığımı anlattım. İşi bilen, eski bir belediye başkanı olma hüviyeti ile aynı lisanı konuştuğumuz için beni anladı ve İller Bankası finansman kaynaklarını Mersin’de, Pamukluk Barajı’nda arıtma tesisi yapmak üzere faydalanmak için çalışma yapacağını ve bize katkı sunacağını söyledi. Umut ediyorum kısa bir süre sonra bu gerçekleşir, finansmanı buluruz ve DSİ isale hattını, MESKİ de içme suyu arıtma tesisini yapar. Belki de gelecek 100 yılın projesini Mersin’e kazandırmış oluruz” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlarımızın suyu heba etmemelerini istiyoruz”

Başkan Seçer, suyun içme suyu olarak önemli olmasının yanı sıra tarımsal üretim ve hayvancılık için de hayati önem arz ettiğine değinerek, vatandaşları su kullanımı konusunda uyardı. Seçer, “Bir damla suyun önemi var. Vatandaşlarımın suyu heba etmemelerini istiyorum. Gereksiz yere, bahçe sulamak için MESKİ’nin suyunu kullanmasınlar. MESKİ’nin görevi öncelikli olarak köy yerinde vatandaşların temiz içme suyunu karşılamaktır, sulama suyunun temini değildir” dedi.

“Dağıtımlarda adaletli olduğumuzdan eminim, hiçbir endişem yok”

2023 yılı içerisinde toplam 100 km sulama borusu desteği vereceklerini ve şimdiye kadar bunun 52 km’sini üreticiye teslim ettiklerini söyleyen Başkan Seçer, “Bu yılla beraber 262 km’ye erişmiş olacağız. Verimli, kaliteli, pazar değeri yüksek ürünler üretmek için su önemli. Bizim de üreticimize katkımız olsun istiyoruz. Bunu da proje kapsamında kooperatifler eliyle yapıyoruz. 4 yıllık görev sürem boyunca dağıttığımız hayvan, alet-ekipman, su borusu ile ilgili belediye başkanı olarak yetkili daire başkanına telefonu kaldırıp ‘Şu adama, şu birliğe, şu köye, şu vatandaşa, 500 metre boru verin, 25 tane hayvan verin’ gibi bir talimatım asla olmamıştır. Ama şunu da söylemişimdir; ‘Eğer ki adaletten saparsanız, bana söz getirirseniz iki elim yakanızdadır’. Bu dağıtımlarda adaletli olduğumuzdan eminim, hiçbir endişem yok” dedi.

“Tarımsal üretim bizim Mersin’deki huzurumuz demektir”

Gıdanın ve dolayısıyla tarımsal üretimin öneminin her geçen gün arttığını ifade eden Başkan Seçer, “Gıda olmasa yaşayamayız. Türkiye’de tarım hep önemliydi çünkü toprakları verimli, çünkü toplum tarım toplumu, çiftçi toplumu. Mersin de böyle. Mersin dediğinde kıl keçisi, portakal, sera, sebze akla gelir. Tartıda ağır olup pahada hafif gibi görünen bu üretim, Mersin’deki huzurumuz demektir” diye konuştu.

“Tarım bizim için öncelikli”

Tarımın ekonomik getirisinin yanı sıra sosyal bir yönünün de olduğuna değinen Başkan Seçer, tarımın olmamasının işsiz insan sayısının artmasına neden olacağını söyledi. Tarımı aileden öğrendiğini ifade eden Seçer, “Ben tarımcı bir belediye başkanıyım. Sayın Vekilimin söylediği gibi sonradan olma değil, anadan doğma çiftçi bir adamım. Toprağı, kültivatörü, su motorunu biliyoruz, üzümü de, portakalı da, keçiyi de, koyunu da biliyoruz. Burada işler güzel. Çünkü üreticiyle aynı dili konuşabiliriz. Ben üreticiyi anlayabilirim. Göreve geldiğimiz günden bu yana tarım bizim için öncelikli. Sadece bizim yönetim anlayışımızdan kaynaklı tarıma destek veriyoruz. Ya da fide-fidan, alet ekipman, koyun-keçi ya da yem dağıtımı aklınıza ne gelirse yaptığımızın her biri görev değil, destektir” dedi.

“Alın teri döken, dediğiniz zaman akan suların durduğu bir akla sahibim”

Her yıl imkanları dahilinde tarıma yeterli bütçe ayırmaya gayret ettiklerini belirten Başkan Seçer, “Gönül isterdi ki bütçelerimiz tarıma daha fazla destek ayırmaya uygun olsun. Emin olun birçok alana bonkör davranıyorum. İhtiyaç sahibine, çocuğa, kadına, öğrenciye, gence benim bakış açım farklı. Yaşantımda, alın teri döken, çalışan dediğiniz zaman akan suların durduğu bir akla sahibim. Emek karşılıksız kalmamalı. Çiftçinin alın terinin karşılığı olmalı, çiftçi desteklenmeli, üretmeli. Bölgenin ihtiyacı olduğu çeşitlere öncelik vererek, daha yeni çeşitlere; avokado gibi pasiflora gibi tropikal meyvelerinin Anamur bölgesinde özellikle sahil ilçelerimizde daha fazla üretilmesini sağlamaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Fide-fidan ve alet ekipman desteklerinin çiftçi için ne kadar önemli olduğunu bildiklerini sözlerine ekleyen Başkan Seçer, göreve gelir gelmez sosyal projelere ağırlık vererek işe başladıklarını söyledi. En önemli sosyal projelerinden biri olan Mahalle Mutfakları’nda ihtiyacı olan vatandaşın 6 TL’ye yemek yiyebildiğini söyleyen Başkan Seçer, çiftçinin sabah çorbasına kadar düşündüklerini kaydetti.

“Üreticinin derdini bilen bir başkanınız var”

Tarsus'tan Mersin merkeze, Anamur'dan Çamlıyayla’ya kadar yol çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Başkan Seçer, “Biz öyle zaman gelir ki Mersin’i şantiye haline çeviririz. Aradan 1-2 yıl geçti ve Mersin ilk iki yılımızdan sonra şu anda şantiye gibi. Büyükşehir Belediyesi’ne ait tüm yollarımız Mersinlimizin hak ettiği şekilde inşa ediliyor. Özellikle köy yolları çok önemli. Üreticinin ürettiği ürünü pazara getirebilmesi için iyi bir yol lazım. Yoksa ürettiği kiraz, domates pazara girene kadar komposto, salça olur. Hiç merak etmeyin üreticinin derdini bilen bir başkanınız var” dedi. Seçer, atalık tohum destekleri, seracılara verilen destekler, fide-fidan destekleri, arıcılara ve hayvancılıkla uğraşan diğer üreticilere verilen destekler başta olmak üzere Tarımsal Hizmetler Dairesi’nin önemli projeler yaptığını kaydetti.

“Türkiye'de model olabilecek bir proje”

Hayvan dağıtımının Türkiye’nin en değerli projelerinden biri olduğunu söyleyen Seçer, bu projeyi Veteriner Hekimler Odası, Tarım İl Müdürlüğü, Mersin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile birlikte yürüttüklerini belirterek, “Elbette bunun finansmanını Büyükşehir Belediyesi sağlıyor. Ama proje ortaklarımızla beraber en iyisini yapmaya çalışıyoruz” dedi. Her yıl 60 aileye 1500 hayvan verdiklerini aktaran Seçer, bunları da bölgenin uygunluğuna göre dağıttıklarını söyledi.

Bugüne kadar 4 bin 500 hayvan dağıtımı yaptıklarını belirten Seçer, “Bu yıl da 60 üreticiye 1500 hayvan daha vereceğiz ve 6 bin hayvan dağıtmış olacağız. Hayvanlarımız da yavruluyor, yavruladıkça bize iade ediliyor. Biz bunları emanet veriyoruz üreticilerimize. Onlar bize emanet edecek, biz yeni üreticilere vereceğiz. Bu çark böyle dönecek. Beş yıl sonra artık hayvana para vermeyeceğiz. Bu yıl 1500 hayvanın 1200’ünü çiftliklerden aldık, sadece 300 hayvanı bedelini ödeyerek aldık. Yemi bizden, ilacı bizden, veteriner hizmetleri sağ olsun odamızdan. Hayvan seçiminde de birliğin katkısı var. Bunları hep beraber yapıyoruz. Türkiye'de model olabilecek bir proje olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar projeden 240 ailenin faydalandığını ve bunlardan 121’inin kadın olduğunu vurgulayan Seçer, “Kadınlar hep olsun, girişken olsun, hakkını arasın, üretimde olsun. Çünkü onlar çalışıyorlar” diye konuştu. Bu yılla beraberde toplam bin ton civarında yem de dağıtılmış olacağına dikkat çeken Seçer, gerçekleştirilen tören kapsamında da 34 yetiştiriciye 850 küçükbaş hayvan ve 136 ton da yem verdiklerini söyledi.

“Vahap Seçer, 5 yıllık sürede yaptığı işlerden dolayı mindere çekinmeden çıkar”

Kendisinin CHP’li bir belediye başkanı olduğunu ancak hiçbir zaman parti ayrımı gözetmediğinin altını çizen Seçer, “Ben bu memlekete adalet dağıtmak için, haksızlığı hukuksuzluğu ortadan kaldırmak için belediye başkanı oldum. Dört yılı geçti. Görev yaptığım süre içerisinde, beni geceleri uykusuz bırakan, ateşe saran bir günahım olmadı. Allah çocuklarıma, babalarının haram kuruşunu yemesini nasip etmesin. Bizim görev yaptığımız makamlar koltuklar çok zor koltuklardır. Vebali, sorumluluğu büyüktür. İlk 5 yıl bittikten sonra CHP’nin adayı Vahap Seçer’se mindere çıkar ve 5 yıllık sürede yaptığı işlerden dolayı da mindere çekinmeden çıkar. Çünkü bu 5 yıllık sürede elbette ki biliyoruz, işini iyi yaparsan halkın karşısına başın dik çıkarsın, başını kimseye eğemez. Ama görevini iyi yapamazsan, halkın karşısına çıkmaktan hatta aday olmaktan korkarsın. Aday olsan bile vatandaş senin hesabını sandıkta görür, seni getirdiği gibi götürür” dedi ve gelecek dönemde de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının CHP’li olarak kalacağını belirtti.

“Hayat pahalılığı o kadar had safhadaki, dar gelirlilerin bu işin altından kalkması mümkün değil”

Konuşmasının sonunda yaşanılan ekonomik krizin vatandaşa yansıması hakkında görüşlerini paylaşan Seçer, “Zaman, zor zaman” dedi. Bu durumun belediye içinde geçerli olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer şunları kaydetti: “Vatandaşımız için de zor zaman. Hele üreticimiz için çok zor zaman. Uygulamaları görüyorum, zamları, vergi yükünü eleştiriyorum. Çift araç vergisi MTV ödüyorsunuz. KDV, ÖTV, her şey arttı. Bu da maliyetlere yansıdı. Bu belediyeye de sıkıntı yarattı. 10 liraya aldığımız yol 12 liraya, 10 liraya aldığımız boru 13 liraya, 5 liraya aldığımız hayvan 6 liraya çıktı. Çalışanlarımızın maaşı için hiçbir şey söylemek istemiyorum. ‘Bize şu kadar maliyet yansıttı’ demek onlara yapılacak en büyük haksızlık, günah olur. Dün personelin yeni ücret rejimi ile ilgili bir toplantıda ‘Ne kadar verirsek verelim yine az’ dedim. Hayat pahalılığı o kadar had safhadaki dar gelirlilerin bu işin altından kalkması mümkün değil. Ekonomi bu durumda. Ben Belediye Başkanınız olarak mevcut kaynaklarımı, tarımdan, ihtiyaç sahibi insanlarımıza, bütün sosyal sınıflara kadar, imkânlarım dâhilinde sonuna kadar kullanacağım. Görev sürem boyunca ‘Bu ekonomik kriz süresi içerisinde vatandaşlarıma nasıl yardımcı olabilirim, nasıl katkı yapabilirim?’ bunun bilinci ile bunun çalışması ile imkânlarımı sonuna kadar kullanacağım. Emin olun her zaman olduğu gibi bundan sonra da sizlerin yanında olacağım.”

Kış: “Çiftçilerimiz yeterli desteği alamadığı için köylerini boşaltmak durumunda kalıyor”

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçiye, üreticiye tarıma verdiği desteklerle birlikte adından söz ettirdiğini belirten Mersin Milletvekili Gülcan Kış, “Köylerimizi genç, dinamik ve üreten insanlar terk etmek durumunda kalıyor. Dünya genelinde tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi gerekiyor. Çiftçilerimiz yeterli desteği alamadığı için köylerini boşaltmak durumunda kalıyor” dedi. Köylülerin üretimi devam ettirecek desteklere ihtiyaç duyduklarını anlatan Kış, “Çiftçilerimiz alın terinin karşılığını almalı. Çiftçi, üretici ve köylü desteklenmeli. Mersin Büyükşehir Belediyesi tam da bunu yapıyor. Çiftçimizin uygun koşullarda üretim yapması ve ürettiğini satabilmesi için birçok projeler yapıyor ve çok önemli desteklerde bulunuyor” dedi. ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim’ projesi ile birlikte gençlere, kadınlara ve üreticilere Büyükşehir Belediyesi’nin umut olduğunu söyleyen Kış, “2024 yerel seçimlerinde Başkan’ımız tüm Mersin’in desteğini alacak ve daha birçok önemli projeye imza atamaya devam edecek” dedi.